Sou Segura amplia iniciativas de formação para mulheres

A Sou Segura encerrou o primeiro semestre de 2026 ampliando sua atuação em iniciativas voltadas à formação e ao desenvolvimento profissional de mulheres no mercado de seguros. Entre as ações implementadas no período estão o lançamento de um programa de bolsas integrais para MBA na Universidade de São Paulo (USP), a criação de uma modalidade de associação gratuita e a publicação do segundo volume do livro Fala Mulher.

Segundo a entidade, as iniciativas buscam ampliar o acesso à capacitação, fortalecer a liderança feminina e ampliar a participação das profissionais em ações de desenvolvimento e networking.

Entre os destaques está o SouMBA, programa realizado com patrocínio da Lockton que oferece bolsas integrais para MBA na USP destinadas às associadas da entidade. A proposta é ampliar o acesso à formação executiva e contribuir para o desenvolvimento de lideranças femininas no setor.

Outro lançamento foi a modalidade de associação gratuita, que permite o acesso a conteúdos, programas de capacitação, oportunidades de desenvolvimento e atividades promovidas pela associação.

Durante a semana do Dia Internacional da Mulher, a Sou Segura lançou o segundo volume do livro Fala Mulher, reunindo mais de 50 coautoras em uma publicação sobre carreira, liderança e os desafios enfrentados por mulheres no mercado segurador.

Ao longo do semestre, a entidade também realizou campanhas temáticas, como a Mãe Segura, voltada ao debate sobre maternidade e carreira, além de manter a produção de conteúdos por meio da TV Segura, do podcast Voz Segura, artigos e publicações digitais.

Segundo Camila Maximo, presidente da Sou Segura, as iniciativas refletem uma demanda crescente por ações voltadas ao desenvolvimento feminino no setor.

“O primeiro semestre mostrou que existe uma demanda crescente por iniciativas que promovam o desenvolvimento de mulheres no mercado de seguros. Nosso compromisso é ampliar o acesso à educação, criar oportunidades concretas de crescimento profissional e fortalecer uma rede capaz de conectar talentos, empresas e lideranças. Mais do que realizar projetos, queremos gerar impacto duradouro na carreira das profissionais e contribuir para a evolução do setor como um todo”, afirma.

De acordo com a executiva, as ações implementadas no primeiro semestre representam a base para novos projetos previstos para o restante do ano.

“Estamos construindo uma associação cada vez mais conectada às necessidades do mercado e das profissionais que fazem parte dele. O que entregamos até aqui estabelece uma base importante para iniciativas ainda mais abrangentes que serão lançadas ao longo do segundo semestre”.

Para o segundo semestre, a Sou Segura prevê um novo ciclo do Programa de Mentoria, a abertura de uma nova turma do Comitê Juntos por Elas, voltado a debates sobre inclusão e cultura organizacional, além da participação em painéis do Festival Dive In e da realização da Premiação Sou Segura, que reconhece empresas e lideranças ligadas à promoção da equidade de gênero no mercado de seguros.