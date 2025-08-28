Karina de Matos é a nova superintendente de Precificação Massificados da Allianz Seguros. A executiva, que assume o cargo a partir do dia 29 de agosto, se reportará diretamente a Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da empresa.

No mercado segurador há mais de 10 anos, Karina chega à Allianz com o objetivo de contribuir tecnicamente com a área e apoiar o crescimento sustentável da carteira de Massificados. “Estou entusiasmada com a oportunidade de fazer parte de uma empresa com tamanha relevância e com uma visão estratégica voltada à inovação e excelência”, afirma.

A nova superintendente acumula passagens em grandes players do mercado, como Chubb, RSA, Zurich Santander, Midway e, por último, Pitzi, onde atuou como VP de Precificação e Portfólio de Produtos.