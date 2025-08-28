Ultima atualização 28 de agosto

Allianz anuncia nova superintendente de Precificação para Massificados

Allianz anuncia superintendente de Precificação para a área de Massificados
Karina de Matos assume com foco em crescimento e inovação na carteira

Karina de Matos é a nova superintendente de Precificação Massificados da Allianz Seguros. A executiva, que assume o cargo a partir do dia 29 de agosto, se reportará diretamente a Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da empresa.

No mercado segurador há mais de 10 anos, Karina chega à Allianz com o objetivo de contribuir tecnicamente com a área e apoiar o crescimento sustentável da carteira de Massificados. “Estou entusiasmada com a oportunidade de fazer parte de uma empresa com tamanha relevância e com uma visão estratégica voltada à inovação e excelência”, afirma.

A nova superintendente acumula passagens em grandes players do mercado, como Chubb, RSA, Zurich Santander, Midway e, por último, Pitzi, onde atuou como VP de Precificação e Portfólio de Produtos.

Compartilhe no:

Assine nossa newsletter

Você também pode gostar

Feed Apólice

Visão geral da privacidade

Este site utiliza cookies para que possamos lhe proporcionar a melhor experiência de usuário possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu navegador e desempenham funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.