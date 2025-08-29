É relativamente comum ouvir, pelos corredores do mercado, que o setor de seguros

brasileiro tem um ritmo de inovação mais lento que o bancário, seu primo-irmão. No

passado, percebia um tom de resignação, afinal é um segmento, por óbvio, mais

conservador.



De uns anos pra cá, a resignação tem dado lugar a um certo inconformismo, típico

daqueles que sabem do seu potencial e da centralidade de seu papel social.

Na prática, o seguro diminui o sofrimento das pessoas, e, através dos serviços,

facilita a vida. A prevenção é capaz até mesmo de evitar a dor.



É claro que há inúmeras complexidades no meio do caminho, trabalho de muita

gente envolvido, mas o nosso papel é simplificar. Isso é central para o objetivo de

alcançar os 10% do PIB até 2030.



Como profissional de Marketing e Comunicação, líder de um time de

comunicadores, entendo que podemos mais, e é o que aconselhamos aos nossos

clientes, buscando sempre conciliar coragem, equilíbrio e maturidade.



Como podemos ser mais proativos e efetivos?

● Simplificando contratos e linguagem no atendimento. Aproximar os times de

Comunicação Institucional do Atendimento, Jurídico e Subscrição. Trabalhar

a comunicação na origem dos processos, e não apenas como ferramenta de

divulgação;

● Comunicar, elucidar e ser fonte confiável de informações quando a sociedade

se volta para um assunto ‘de seguro’. Explicar o que está coberto ou excluído

em um grande sinistro, por exemplo. Com transparência;

● Seguir investindo na proximidade com jornalistas e influenciadores, apoiar a

mídia especializada;

● Fortalecer a figura dos porta-vozes em fóruns para além do mercado de

seguros, contribuir para um posicionamento de liderança de pensamento.

Comunicação humanizada, entre pessoas. Usar a marca institucional como

retaguarda, solo fértil e não como escudo;

● Mais fóruns de comunicação para os comunicadores do mercado.

Tenho certeza de que há várias outras ações, e, na minha opinião, todas passam

pela mentalidade de crescimento e por assumirmos nosso papel como lideranças

comunicadoras. Repito, a tarefa não é simples, mas o processo está em curso – e

podemos acelerar.



A esse respeito, que maravilha a iniciativa da CNSeg com a Casa do Seguro na 30ª

Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que

acontecerá em novembro em Belém, Pará.​ A ação reforça a importância de nos

posicionarmos, mesmo que não estejamos prontos e com todas as respostas na

ponta da língua. Colocar-se no centro da discussão é uma atitude de coragem.

Sigamos, a evolução continua!



*Nathalia Coutinho é fundadora e CEO da Core Consultoria de Comunicação



nathalia@coreconsultoria.in

www.coreconsultoria.in/

linkedin.com/in/nathalia-coutinho-core/

linkedin.com/company/coreconsultoria/

instagram.com/core_consultoria/