Universeg ganha trilha sobre comunicação assertiva

O Grupo Bradesco Seguros disponibilizou uma nova trilha de aprendizagem no voltada ao desenvolvimento de habilidades de comunicação. Intitulada “Aprendendo sobre Comunicação”, a iniciativa reúne conteúdos gratuitos que abordam diferentes formas de comunicação e práticas para aprimorar as relações pessoais e profissionais.

Segundo a companhia, a proposta é contribuir para o desenvolvimento de competências relacionadas à comunicação clara, empática e eficiente, consideradas cada vez mais relevantes no ambiente de trabalho.

A trilha é composta por três conteúdos: o e-book “Aprimore os seus relacionamentos com a Comunicação Não Violenta (CNV)”, que apresenta os princípios da Comunicação Não Violenta; o e-book “Comunicação Eficaz”, com orientações sobre comunicação verbal, não verbal, escrita e visual; e a aula online “Comunicação Assertiva – Faça sua voz ser ouvida”, que propõe reflexões sobre o impacto da linguagem nas interações do dia a dia.

De acordo com o Grupo Bradesco Seguros, os materiais foram desenvolvidos com abordagem prática e acessível, incentivando o aprimoramento das habilidades de comunicação em diferentes contextos.

“A comunicação está diretamente ligada à forma como as pessoas se relacionam e constroem confiança no dia a dia. Ao investir em conteúdos sobre o tema, buscamos incentivar o desenvolvimento de habilidades que contribuam para interações mais claras, empáticas e conscientes, tanto no ambiente profissional quanto nas relações pessoais”, afirma Andrea Carrasco, superintendente sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros.