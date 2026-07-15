Africa Specialty Risks nomeia líder para América Latina

A Africa Specialty Risks (ASR), grupo especializado em (res)seguros para mercados emergentes, anunciou a nomeação de Yelhis Hernández como líder regional para a América Latina.

Baseada na Cidade do México, a executiva será responsável por conduzir a estratégia de expansão da companhia na região, com foco no relacionamento com corretores, clientes e parceiros estratégicos.

A empresa destaca que a nomeação integra o movimento de expansão da ASR para além de seus mercados tradicionais na África e no Oriente Médio, ampliando sua atuação em outros mercados emergentes.

Yelhis Hernández possui cerca de 30 anos de experiência profissional, sendo mais de 18 anos no mercado de (res)seguros. Antes de ingressar na ASR, atuou por mais de oito anos na Lloyd’s, em funções ligadas ao desenvolvimento de mercado e relacionamento com clientes na Europa, México e América Central. Nesse período, acompanhou uma carteira superior a US$ 20 bilhões.

Anteriormente, também ocupou cargos de liderança na Willis Towers Watson e na Zurich, com atuação nas áreas de operações, transformação de negócios, gestão de riscos e desenvolvimento estratégico na América Latina. Na ASR, ela se reportará a Amit Khilosia, diretor de Distribuição da companhia.

Para o CEO da ASR, Mikir Shah, a América Latina representa um passo importante na estratégia de expansão da empresa.

“A América Latina é um passo natural no crescimento da ASR, à medida que expandimos nossas capacidades especializadas para mercados em desenvolvimento em todo o mundo. A região tem necessidades de seguro substanciais e cada vez mais complexas, criando uma oportunidade clara para a ASR trabalhar em conjunto com parceiros locais e ajudar a preencher lacunas críticas de proteção. Tenho o prazer de dar as boas-vindas a Yelhis, que traz um profundo conhecimento do mercado local e uma experiência significativa no setor internacional de resseguros”.

A executiva destacou o potencial do mercado latino-americano para o desenvolvimento de soluções especializadas.

“A América Latina representa uma oportunidade atraente para a ASR, visto que empresas em toda a região enfrentam riscos cada vez mais complexos, mas muitas vezes não têm acesso a capacidade e soluções especializadas. A plataforma da ASR, baseada em parcerias, nos permite trabalhar com o mercado local para aumentar significativamente a disponibilidade de resseguros especializados, ao mesmo tempo que apoiamos o desenvolvimento econômico sustentável”.