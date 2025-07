A Escola de Negócios e Seguros (ENS) abriu as inscrições para a oitava turma do MBA em Gestão Avançada de Seguros, com início previsto para 1º de setembro. Com coordenação acadêmica de Edval Tavares, especialista do setor, o curso é voltado para profissionais que desejam ocupar cargos de liderança e se preparar para os desafios estratégicos do mercado segurador.

Além das aulas regulares, o programa proporciona oportunidades de networking com professores e executivos experientes. Um dos diferenciais é a parceria com o The Chartered Institute of Marketing Management of Ontario (CIMMO), do Canadá. Por meio da colaboração, os participantes têm acesso a três disciplinas on-line ao vivo, com foco em marketing estratégico aplicado ao setor de seguros.

As aulas são ministradas em português e oferecem microcertificações reconhecidas internacionalmente, ampliando o valor do currículo dos alunos com uma formação de padrão global.

As matrículas estão abertas até o dia 29 de agosto. Candidatos que se inscreverem até 1º de agosto terão acesso ao valor promocional de 20 parcelas de R$ 934,41. Após essa data, o investimento passa a ser de 20 parcelas de R$ 983,59. Ex-alunos e profissionais de empresas parceiras da ENS podem obter bolsas de até 40%. Os descontos não são cumulativos.

Para participar do MBA, é necessário ter formação de nível superior. Mais informações sobre o programa estão disponíveis neste link.

