Seguro de vida pode garantir sucessão familiar no campo

No dia 25 de julho é comemorado o Dia Mundial da Agricultura Familiar, que é um dos pilares da economia brasileira. Hoje, mais de 15 milhões de pessoas trabalhando diretamente no setor, segundo o último Censo Agropecuário do IBGE.

Mas, a continuidade e o sucesso dos negócios que atravessam gerações no campo ainda é um desafio. Um estudo recente do Banco Mundial revelou que apenas 30% das empresas familiares conseguem chegar à terceira geração, e uma parcela ainda menor, sobrevive à sucessão de três gerações.

Diante desse cenário, o seguro de vida pode ser uma ferramenta estratégica para garantir a continuidade das operações da fazenda e, consequentemente, a manutenção da renda da família quando o proprietário vier a faltar. “Por ter liquidez imediata, o produto fornece recursos para a transição da gestão para os herdeiros, a fim de garantir uma mudança mais suave e segura entre gerações”, explica Alessandro Malavazi, superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência.

O seguro de vida possui, ainda, benefícios que podem aumentar a eficiência na transferência patrimonial, como impenhorabilidade e isenção de Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), quando pago aos beneficiários. “Todos estamos sujeitos a imprevistos. Contar com um seguro de vida e um planejamento sucessório adequado pode garantir a proteção de um patrimônio que foi conquistado ao longo de uma vida e oferecer mais tranquilidade para aqueles que ficam”, pontua Malavazi.