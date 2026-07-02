Generali nomeia Fabricio Porto para Ibéria e América Latina

A Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) Ibéria & América Latina anuncia Fabricio Porto como Head de Client & Broker Relationship Management (CBRM) e Area Manager para Portugal e América Latina, com efeito desde 1º de junho. Em sua nova função, o executivo fica à frente da gestão do relacionamento com clientes e corretores e dos negócios da companhia nesses mercados.

Baseado em Madri, o executivo liderará a estratégia de distribuição de GC&C na Península Ibérica e na América Latina, com foco no fortalecimento da parceria entre clientes e corretores e na ampliação da integração entre as duas regiões. Além disso, continuará supervisionando as operações na América Latina e assumirá a responsabilidade direta pelos negócios em Portugal.

Com mais de 15 anos de experiência no setor de seguros, a maior parte deles no Grupo Generali, Fabricio Porto construiu sua trajetória em posições comerciais, técnicas e operacionais em diferentes mercados da América Latina. Até então, era responsável pelas operações de GC&C na região, liderando um portfólio diversificado de mercados e contribuindo para o crescimento sustentável dos negócios.

“Assumo esta nova função com o objetivo de fortalecer ainda mais a integração entre as duas regiões e de simplificar o relacionamento com nossos clientes e corretores. Queremos atuar de forma mais coordenada entre os mercados e atender ainda melhor às necessidades de nossos parceiros em um ambiente cada vez mais desafiador”, destaca Fabricio Porto.

Para Patricia Puerta, Head da Generali GC&C Ibéria & América Latina, a nomeação reforça a estratégia de integração da companhia. “Nos últimos dois anos, trabalhei muito próxima de Fabricio e pude acompanhar seu rigor, profissionalismo e grande capacidade de execução. Sua transferência para Madri fortalece nossa estratégia de distribuição e nossa visão de uma atuação cada vez mais integrada entre a Península Ibérica e a América Latina, sempre com foco no cliente e no corretor”, afirma.

A nomeação faz parte da estratégia da Generali GC&C Ibéria & América Latina de fortalecer seu modelo de distribuição e ampliar a integração entre as regiões, posicionando o relacionamento com clientes e corretores como um dos principais pilares para o desenvolvimento dos negócios.