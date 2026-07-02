Congresso Brasileiro de Atuária supera 450 inscritos

O 15º Congresso Brasileiro de Atuária (CBA), promovido pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), ultrapassou a marca de 450 inscritos antes de sua realização. O evento acontecerá nos dias 13 e 14 de agosto, no Windsor Barra Hotel, no Rio de Janeiro, reunindo profissionais, pesquisadores, executivos, representantes de órgãos reguladores e lideranças dos mercados de seguros, previdência, saúde, finanças e gestão de riscos.

Com o tema “Risco, Dados e Inteligência: o Papel Estratégico do Atuário na Sociedade Brasileira”, a programação abordará os impactos da transformação digital, da inteligência artificial, da evolução regulatória e da crescente utilização de dados na atividade atuarial.

Realizado desde 1994, o Congresso Brasileiro de Atuária chega à sua 15ª edição como um dos principais fóruns de atualização técnica e debate sobre a profissão no país.

Para o presidente do Instituto Brasileiro de Atuária, Giancarlo Germany, o número de inscritos reflete o interesse crescente pelas discussões que envolvem a evolução da atividade.

“Ultrapassar 450 inscritos antes da realização do Congresso mostra que o mercado reconhece a necessidade de discutir, com profundidade, os desafios que envolvem risco, dados, tecnologia e inteligência artificial. O atuário tem um papel cada vez mais relevante nas decisões que impactam empresas, instituições e a sociedade. O 15º CBA será um espaço essencial para fortalecer essa visão e preparar os profissionais para os próximos anos”, afirma o presidente do IBA, Giancarlo Germany.

A programação foi estruturada para discutir os principais desafios contemporâneos da profissão, incluindo a ampliação do uso de inteligência analítica, a gestão de riscos e os impactos das mudanças regulatórias sobre diferentes segmentos da economia.

Segundo Priscila Portal, diretora de Perícias Atuariais do IBA e integrante da comissão organizadora, o congresso também pretende ampliar a reflexão sobre o papel estratégico dos atuários.

“A expectativa é proporcionar aos participantes uma visão ampliada sobre os rumos da profissão diante de um cenário cada vez mais orientado por dados, tecnologia e complexidade regulatória. Além de estimular uma reflexão sobre o posicionamento do atuário como agente estratégico na sociedade brasileira”, destaca Priscila Portal, diretora de Perícias do IBA.

Durante os dois dias de evento, os participantes acompanharão palestras, painéis e debates com especialistas brasileiros e internacionais, além de representantes de órgãos reguladores e fiscalizadores. A programação também prevê discussões sobre competências exigidas dos profissionais nos próximos anos, com foco na interpretação de dados, avaliação de cenários complexos, apoio à tomada de decisões estratégicas e fortalecimento da gestão de riscos em diferentes setores.