Rota Seguros inaugura unidade em Petrolina (PE)

A Rota Seguros inaugurou uma unidade em Petrolina (PE), ampliando sua atuação no Nordeste. A nova operação é a segunda da corretora na região e integra o plano de expansão nacional da empresa, com foco na ampliação do atendimento a clientes e parceiros.

A inauguração foi realizada em 2 de julho, no Restaurante Caravana Raiz, em Petrolina, reunindo colaboradores, parceiros de negócios e convidados para marcar o início das atividades da nova unidade.

A operação faz parte da estratégia de crescimento conduzida pelo CEO Rodrigo Oliveira. O projeto também conta com a participação de Rafael Karan, diretor comercial da unidade de Curitiba e sócio da operação em Petrolina, responsável por apoiar a estruturação e o desenvolvimento da nova unidade.

A gestão comercial local ficará a cargo de Tathiany Ramos, diretora comercial da Rota Seguros Petrolina, responsável pelo relacionamento com clientes e parceiros e pela expansão da atuação da corretora no Vale do São Francisco. A operação também passa a contar com Victor Alves Sá Soares, que atuará no desenvolvimento de grandes contas da região.

Para Rodrigo Oliveira, a inauguração representa mais uma etapa da estratégia de crescimento da empresa. “Hoje damos mais um passo significativo na história da Rota Seguros. Inaugurar nossa segunda operação no Nordeste representa um marco importante na trajetória da empresa e reforça o propósito que construímos ao longo dos anos, com dedicação, compromisso e foco nas pessoas.

Chegamos a Petrolina para oferecer mais cuidado, ampliar o acesso à saúde e levar soluções que promovam mais qualidade de vida, segurança e tranquilidade para pessoas e empresas.”

Segundo a corretora, a nova unidade busca fortalecer sua presença no Nordeste e ampliar a proximidade com clientes, parceiros e oportunidades de negócios na região.

À frente da operação local, Tathiany Ramos afirma que a proposta da empresa vai além da oferta de planos de saúde.

“O Vale do São Francisco é uma terra de gente trabalhadora, empreendedora e cheia de potencial. Chegamos para caminhar ao lado dessa força, construindo relações duradouras baseadas em confiança, credibilidade e respeito. Acreditamos que seguro de saúde é sobre cuidar das pessoas, não apenas sobre contratos. É estar presente antes, durante e depois de cada conquista. É receber cada cliente pelo nome, ouvir com atenção e cuidar com responsabilidade. Construímos relações baseadas em confiança, proximidade e respeito, porque proteger também é acolher. Crescemos ao lado dos nossos clientes e corretores, inspirando novas oportunidades e transformando desafios em caminhos. Essa é a essência da Rota Petrolina: confiança que acolhe, energia que impulsiona e compromisso com cada história que escolhe caminhar conosco. Quero que cada pessoa que entrar na Rota se sinta recebida, respeitada e segura de que encontrará mais do que uma corretora de seguros: encontrará parceiros comprometidos com seus sonhos, sua família e seu negócio”.