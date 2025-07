Sinistralidade do setor tem menor índice dos últimos cinco anos

O índice de sinistralidade do mercado segurador fechou maio em 43,8%, uma queda de 11,6 pontos percentuais em relação ao mesmo mês de 2024. No acumulado entre janeiro e maio, a taxa ficou em 42%, o menor nível dos últimos cinco anos. Os dados constam na 53ª edição do Boletim IRB+Mercado, divulgada pela plataforma IRB+Inteligência na última quinta-feira (24).

O segmento de seguros de Vida registrou a menor sinistralidade desde 2018, com 27,6% no período. O ramo também liderou o crescimento do mercado no mês, com alta de 8,6%. No total, o setor arrecadou R$ 18 bilhões em maio. No acumulado do ano, os prêmios emitidos somaram R$ 88,3 bilhões, crescimento de 8,3% frente ao mesmo período do ano anterior.

O volume de prêmios cedidos em resseguros alcançou R$ 11,8 bilhões entre janeiro e maio, aumento de 12,7% na comparação anual. Já o lucro líquido das seguradoras atingiu R$ 3,2 bilhões em maio, resultado 35,5% superior ao registrado em maio de 2024. Os dados têm como base informações atualizadas pela Susep em 21 de julho.

Responsável por cerca de 36% do faturamento do setor, o seguro de Vida arrecadou R$ 6,4 bilhões no mês. O crescimento se concentrou nos seguros de vida individuais, que avançaram 9,8% em maio e 9,4% no acumulado do ano.

No ramo Auto, o faturamento em maio foi de R$ 5 bilhões, alta de 4,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior. De janeiro a maio, o crescimento foi de 5,8%, com a taxa de sinistralidade estável em 59,8%.

O segmento de seguros Corporativos de Danos e Responsabilidades teve aumento de 11,6% no acumulado do ano. Em maio, o crescimento foi de 8,1%, com arrecadação de R$ 3,4 bilhões. A sinistralidade mensal caiu 7,4 pontos percentuais, encerrando em 61,3%. No acumulado, no entanto, houve alta de 6,2 p.p., com índice de 45,1%.

Os seguros Individuais Contra Danos arrecadaram R$ 1,6 bilhão em maio. A sinistralidade no acumulado do ano foi de 30,1%, queda de 6,8 p.p. em relação ao mesmo período de 2024 — o menor patamar desde 2018.

O seguro Rural teve sua terceira retração consecutiva, com queda de 3,4% em maio e de 2,9% no acumulado até o mês. A sinistralidade do segmento caiu 8,7 p.p., atingindo o menor índice da série histórica: 36,5%.

Já o ramo de Crédito e Garantia apresentou sua primeira retração mensal em 2025, com recuo de 5,8% em maio. Apesar disso, o crescimento acumulado segue positivo, com alta de 13,1% até maio. A sinistralidade do segmento subiu 10,5 p.p. no ano, encerrando o período em 42%.