Após pequeno recuo registrado em abril, o preço médio dos seguros dos veículos mais vendidos do Brasil voltou a subir em maio. A alta foi mais expressiva para o público masculino, que passou a pagar, em média, R$2.356,36 no mês de maio, registrando um aumento de 8% em comparação aos R$2.175,50 desembolsados em abril. Para o perfil feminino, o valor médio ficou em R$2.421,31, um aumento de 1,9% em relação aos R$2.374,21 de abril, mantendo-se mais estável.



Os dados são de um novo levantamento realizado pela Minuto Seguros , uma empresa Creditas e maior corretora digital independente do Brasil. A análise considera as onze capitais brasileiras com maior representatividade no mercado automotivo, com base no ranking da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que aponta os dez modelos mais vendidos em maio.



De acordo com Michel Tanam, gerente da Minuto, o mês de maio, historicamente, pode apresentar variações nos valores de seguro, e este ano foi diferente, especialmente para o perfil masculino. “O que observamos é uma resposta do mercado a diversos fatores de risco que se intensificaram em certas regiões, como o Sudeste. A sinistralidade, o aumento de roubos e furtos em capitais como Rio de Janeiro e São Paulo e até mesmo a dinâmica de vendas de veículos novos contribuem para essa recalibragem dos preços”, explica o especialista.

“Para as mulheres, a estabilidade sugere um perfil de risco que se mantém mais constante. Essa dinâmica reforça a necessidade de os consumidores estarem sempre atentos e buscarem cotações personalizadas, já que o mercado de seguros é ativo e reage rapidamente a essas variáveis”, completa Tanam.

Destaques de maio:

(As comparações percentuais a seguir consideram o preço médio de maio/25 contra abril/25)



O Sudeste concentrou as maiores altas do mês, com destaque para Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Para o público masculino, o Rio de Janeiro apresentou a maior variação percentual do país, com alta de 28% no preço médio das apólices. Espírito Santo e Goiás vêm logo atrás, ambos com aumentos de 22%. Entre as mulheres, os maiores aumentos foram registrados em São Paulo (10%) e Rio de Janeiro (16%).

A Bahia foi a única exceção entre as capitais analisadas, com comportamento oposto ao mês anterior. Em Salvador, o valor médio do seguro para os homens passou de R$2.246,12 em abril para R$1.974,61 em maio, uma baixa de aproximadamente 11% – a maior queda do país. Para as mulheres, o valor subiu 2%, passando de R$2.429,41 para R$2.305,21.

“O preço do seguro automotivo varia de acordo com diversos fatores, como o perfil do motorista (idade, estado civil, histórico de sinistros), o modelo do veículo, o tipo de cobertura escolhida, além de aspectos econômicos, como a inflação e o índice de sinistralidade de cada região. Além disso, a forma como o mercado de seguros responde a essas variáveis também impacta diretamente no preço final da apólice”, explica Tanam.

Maiores variações por modelo: