CBF anuncia Yelum como patrocinadora da arbitragem

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Yelum Seguros anunciaram uma parceria que torna a seguradora a patrocinadora oficial da arbitragem brasileira. A partir de 30 de julho, a marca passará a estampar os cartões utilizados pelos árbitros nas partidas da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, tornando-se a primeira empresa a utilizar esse espaço no futebol brasileiro. Batizada de “Cartão Yelum Seguros”, a iniciativa associa o cartão amarelo à mensagem de segurança, prevenção e proteção, conceitos que fazem parte da estratégia de comunicação da seguradora.

A ideia partiu de uma conexão entre a essência da Yelum, a cor de sua identidade visual e um dos símbolos mais reconhecidos do futebol, ressignificando o cartão amarelo como um sinal de atenção. Assim, ele passa a ser visto como um recurso que contribui para preservar a integridade dos atletas, o equilíbrio das partidas e o bom andamento do jogo, traçando um paralelo com a segurança e a prevenção que a seguradora deseja proporcionar para os brasileiros.

Esse projeto teve o desenvolvimento e a intermediação da agência Greenz – Aceleradora de Negócios em parceria com a Wolff Sports, agência de marketing esportivo. A partir do dia 30 de julho, até o final de 2026, os torcedores poderão ver a ação em prática durante todas as partidas do Campeonato Brasileiro Séria A e da Copa do Brasil, com todos os cartões amarelos exibidos pelos árbitros passarão a contar com o logotipo da Yelum. A identidade visual da marca também estará presente nas mangas dos uniformes e munhequeiras de toda a equipe de arbitragem.

A ação “Cartão Yelum Seguros” integra a estratégia da companhia para ampliar o reconhecimento da marca e fortalecer sua conexão com consumidores e corretores por meio de um dos territórios de maior relevância cultural do país.

“Nosso intuito era participar dessa vitrine de uma maneira totalmente inovadora. Ao invés de um patrocínio tradicional, como um clube, um campeonato ou uma propriedade esportiva tradicional, escolhemos um símbolo que faz parte da dinâmica do jogo e que tem relação direta com o negócio da seguradora, seu nome e identidade visual. Em suma, o cartão amarelo existe para chamar atenção antes que uma situação mais grave aconteça, e a lógica é semelhante à forma como entendemos o nosso papel no dia a dia das pessoas”, afirma André Truzzi, VP de Transformação e Assistência do Grupo HDI, responsável pela marca Yelum.