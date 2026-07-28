PASI promove Marcelo Reis a diretor Comercial

O Seguro PASI anunciou a promoção de Marcelo Reis ao cargo de diretor Comercial. O executivo, que assumiu a posição de Head de Negócios Estratégicos no início deste ano, passa a liderar a área comercial da companhia.

Marcelo esteve à frente de iniciativas voltadas ao desenvolvimento de oportunidades de negócios, ao relacionamento com parceiros e ao crescimento da operação. Com a mudança, passa a responder pela estratégia comercial da companhia.

De acordo com o PASI, a área Comercial atuará de forma integrada às demais áreas estratégicas da empresa, com foco no desenvolvimento de produtos, no relacionamento com corretores e parceiros e na ampliação da atuação nacional.

“Assumir a Diretoria Comercial do PASI é, antes de tudo, um grande desafio e também uma enorme honra. O PASI é uma referência no mercado brasileiro de seguros de pessoas, com uma trajetória marcada por inovação, protagonismo e consistência. Fazer parte desse novo capítulo, com a responsabilidade de manter viva essa característica histórica, me motiva profundamente”

Segundo o executivo, uma das prioridades será ampliar a presença da companhia em diferentes regiões do país. “Queremos levar o DNA do PASI a todas as regiões do Brasil, ampliando nossa presença de forma estruturada e sustentável. Nosso objetivo é fortalecer ainda mais nosso posicionamento como especialistas em seguros de pessoas, oferecendo soluções personalizadas e gerando valor para corretores, entidades e clientes.”

Com 37 anos de atuação, o PASI desenvolve soluções em seguros de pessoas voltadas à proteção de trabalhadores e seus familiares, em parceria com corretoras, entidades de classe e empresas.