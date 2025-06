MeteoIA apresenta metodologia para antecipar riscos climáticos

A MeteoIA, especialista em tecnologia voltada à meteorologia, apresenta uma nova solução de score climático preditivo para quantificar o risco em um local, ativo ou operação. Esse score reflete o grau de impacto esperado de eventos climáticos extremos (como chuvas intensas, ondas de calor ou secas prolongadas) e tendências climáticas de longo prazo. Nomeada uma das 100 startups mais promissoras do Brasil pelo SEBRAE e vencedora do Prêmio ANTT 2024 na categoria Sustentabilidade, a MeteoIA é a primeira a desenvolver previsões climáticas de 12 meses para embasar um score de risco preditivo.

Esta solução é mais um fruto do MIA, o sistema de Inteligência Artificial da MeteoIA desenvolvido pelos fundadores da empresa desde 2017 e fomentado por instituições científicas, tal como FAPESP e a USP. A modelagem com Inteligência Artificial usa redes neurais e aprendizado de máquina para processar dados climáticos de múltiplas fontes (satélites, sensores, estações meteorológicas). Além disso, a combinação de dados meteorológicos com dados históricos de impacto considera também registros passados de eventos e danos (como desastres naturais, perdas agrícolas). Já a localização de ativos e sensibilidade setorial ajusta o score conforme a exposição geográfica e a natureza do setor (agricultura, transporte, energia etc). Com atualizações diárias recorrentes, permite reavaliações dinâmicas do risco, fundamentais para operações seguradoras e de crédito agrícola.

“Antecipar riscos climáticos é fundamental para que empresas de diversos setores, como seguros, agronegócios, transportes, infraestrutura, planejem ações preventivas com dados de alta resolução espacial, podendo tomar decisões com base em cenários probabilísticos futuros e séries históricas”, afirma Gabriel Perez, sócio fundador da MeteoIA, que é PhD em ciências do clima pela University of Reading, United Kingdom, MSc e BSc em ciências atmosféricas pelo IAG/USP.

No setor de seguros especificamente, essa abordagem facilita a subscrição de apólices, ajustando prêmios com base no risco climático real de cada ativo, identifica áreas de alta concentração de risco para operações de resseguro e retrocessão, e seu monitoramento dinâmico permite antecipar eventos e tomar medidas proativas.

“Estamos liderando a mudança na forma como usamos a tecnologia para prever o impacto do clima, atendendo à crescente demanda por soluções climáticas”, completa o outro sócio fundador da MeteoIA, Thomas Martin, que é PhD em ciências atmosféricas pelo IAG/USP, MSc em água, clima e ambiente e BSc em geociências pela Université Grenoble Alpes, França.

Grandes seguradoras, como MAPFRE, Mitsui Sumitomo, Zurich Santander e Avla, já se beneficiam do score de riscos climáticos em sua operação, apoiando equipes diversas como de sinistros, subscrição e sustentabilidade, e diretamente os clientes, ao possibilitar análise individual do risco e gerenciamento de toda a carteira de ativos.