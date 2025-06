Aumento de riscos climáticos no Brasil e a importância do seguro

Os riscos climáticos representam, atualmente, uma das principais ameaças globais, afetando não apenas o meio ambiente, mas também a estabilidade econômica e operacional das empresas.

Com a intensificação desses fenômenos extremos, como tempestades, inundações, secas e incêndios florestais, também no Brasil, as empresas enfrentam riscos crescentes que podem resultar em prejuízos financeiros substanciais e interrupções em suas operações.

Nesse contexto, o seguro paramétrico se destaca como uma ferramenta essencial para proteger as companhias contra perdas financeiras significativas. Isso porque a modalidade oferece uma forma ágil de compensação, permitindo que as empresas mantenham a continuidade de seus negócios e se recuperem o mais rapidamente possível após eventos adversos.

Ao adotar essa solução, as organizações não apenas mitigam os impactos financeiros, mas também fortalecem sua resiliência diante das incertezas climáticas.

Já é possível notar, inclusive, que a procura por seguros paramétricos vem crescendo de forma significativa. Na Marsh, entre 2023 e 2024, observamos uma expansão de até 25% nas cotações em comparação com os mesmos períodos de anos anteriores.

Essa tendência reflete a crescente conscientização das empresas sobre a importância de se protegerem contra eventos climáticos extremos e a busca por soluções mais eficazes para mitigar riscos associados às mudanças climáticas.

O seguro paramétrico tem sido procurado por empresas de diversos setores, como agronegócio, geração de energia elétrica e pela indústria de recursos naturais. No entanto, sua versatilidade permite que seja aplicado a uma enorme gama de segmentos, uma vez que é um produto totalmente customizável.

Portanto, empresas de diferentes áreas podem adaptar as coberturas e condições do seguro paramétrico para atender às suas necessidades específicas, proporcionando uma proteção eficaz contra riscos climáticos e outros eventos adversos.

Essa flexibilidade torna o seguro paramétrico uma solução atraente para qualquer organização que busque mitigar riscos e garantir a continuidade de suas operações.

Outra vantagem do paramétrico é que, em geral, esse tipo de seguro é projetado para oferecer compensações rápidas e eficientes em casos de eventos adversos.

Algumas estimativas sugerem que, ao adotar um seguro paramétrico, as empresas podem evitar perdas financeiras que variam de 30% a 70% em comparação com a ausência de cobertura, especialmente em setores vulneráveis, como agronegócio e energia.

Além disso, a capacidade de receber pagamentos de forma rápida e baseada em parâmetros pré-definidos (como níveis de precipitação ou temperatura) pode ajudar as empresas a manterem a liquidez e a continuidade dos negócios, minimizando o impacto financeiro de desastres naturais.

Angela Lacerda, Superintendente de seguro de crédito, garantia, risco político e paramétrico da Marsh Brasil