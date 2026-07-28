Ituran apresenta nova estratégia e posicionamento de marca

A Ituran Brasil anunciou uma nova campanha institucional que marca o reposicionamento da marca no mercado de proteção veicular. Com o conceito “Mais que seguro, mais que rastreador, uma nova categoria”, a iniciativa busca destacar a ampliação da atuação da empresa em soluções baseadas em tecnologia, conectividade e inteligência de dados.

A campanha começa a ser veiculada na última semana de julho e apresenta a estratégia da companhia de utilizar monitoramento contínuo e análise de dados para apoiar a identificação de padrões e situações de risco. Segundo a empresa, as soluções atendem proprietários de veículos, motoristas de aplicativo, profissionais autônomos e corretores de seguros.

O conceito criativo utiliza a metáfora do instinto presente na natureza para representar a forma como a tecnologia da Ituran atua na segurança dos clientes. Animais reconhecidos por sua capacidade de vigilância, percepção e proteção, como cachorro, águia, leopardo e urso, ilustram visualmente a atuação contínua da tecnologia no cuidado diário, na identificação de padrões e na antecipação de riscos.

“A nova campanha reforça um movimento mais amplo de transformação da Ituran Brasil. Nos últimos anos, ampliamos nossa atuação para além do rastreamento, incorporando novas tecnologias, conectividade e inteligência de dados para oferecer soluções cada vez mais completas aos nossos clientes. O lançamento da marca Ituran Connect foi um marco importante nessa jornada, consolidando nosso ecossistema de serviços e refletindo a evolução da companhia para uma plataforma de tecnologia aplicada à proteção, mobilidade e experiência conectada”, afirma Tobias Manica, executivo de marketing da Ituran Brasil.

A campanha construída em parceria com a agência Tech & Soul, fortalece como a tecnologia de monitoramento e a inteligência embarcada em todo o portfólio da empresa oferece uma experiência diária de segurança e mais tranquilidade aos usuários e familiares, além de ter uma apólice de seguro, caso algo aconteça.

Para Claudio Kalim, fundador e CEO da Tech & Soul, a conquista da conta reforça a expertise da agência em projetos de transformação e construção de marcas. “Estamos muito felizes em iniciar essa parceria com uma empresa reconhecida por sua liderança e capacidade de inovação. Nosso compromisso é desenvolver estratégias que gerem valor para o negócio e fortaleçam a conexão da marca com seus públicos”, afirma.

A parceria marca também a nova fase da companhia, que amplia sua atuação para além do rastreamento e investe em tecnologia, conectividade e inteligência de dados. A campanha será veiculada ao longo dos próximos 5 meses, com forte presença no estado de São Paulo e em televisão aberta, televisão conectada, rádio, mídia digital, plataformas de streaming e influenciadores.

“O futuro da proteção está na capacidade de antecipar necessidades e oferecer inteligência em tempo real. Queremos que as pessoas entendam que a tecnologia da Ituran está presente para cuidar do que é importante para elas, de forma quase intuitiva e contribuindo para uma experiência mais segura, todos os dias”, reforça Amit Louzon, CEO da Ituran Brasil.

O novo posicionamento passa a orientar a comunicação da empresa nos próximos anos e servirá de base para futuras evoluções da marca, acompanhando as transformações da mobilidade e as novas demandas dos consumidores.

Segundo Tobias Manica, a escolha da Tech & Soul foi estratégica na construção desse novo momento da marca. “A agência foi fundamental na criação deste novo conceito, traduzindo nossa visão de futuro e contribuindo para comunicar a evolução da companhia ao mercado”, destaca.

Atualmente, a operação brasileira da Ituran reúne cerca de 13 mil corretores de seguros parceiros e mais de 800 mil veículos conectados, o equivalente a aproximadamente 30% da base global da companhia.