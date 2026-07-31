Unimed Odonto realiza ação de saúde bucal no Julho Neon

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, realizou com sucesso uma ação especial para celebrar o ‘Julho Neon’, iniciativa estratégica de sua área de Sustentabilidade, desenhada para promover a conscientização sobre a saúde bucal. A logística e execução contaram com a organização da Unimed Odonto.

No último dia 30 de julho, das 10h às 18h, a operadora levou uma unidade móvel (Odontomóvel) para realizar atendimentos clínicos na Casa 1, espaço de acolhimento que atua na promoção da dignidade humana e bem-estar social de forma gratuita. O pátio colorido da instituição ganhou um cenário especial com tapete verde e o banner da campanha, que trazia o lema “Cuidar é o nosso compromisso – Juntos construindo sorrisos”.

No interior da unidade, que conta com a estrutura completa de um consultório odontológico, os pacientes foram acolhidos por profissionais da operadora. Durante o evento, eles tiveram acesso a cuidados essenciais de prevenção e diagnóstico, incluindo profilaxia (limpeza), aplicação de flúor, avaliação diagnóstica e mapeamento epidemiológico da saúde bucal.

Além do suporte clínico no Odontomóvel, os participantes receberam kits de higiene bucal e participaram de palestras preventivas conduzidas por uma cirurgiã-dentista da equipe da Unimed Odonto, focadas na consolidação de hábitos saudáveis na rotina diária.

“Um sorriso saudável contribui diretamente para a autoestima, o bem-estar e as oportunidades futuras de quem busca acolhimento e reintegração social. A parceria com a Casa 1 reforça o nosso papel de ampliar as frentes de atendimento e oferecer suporte clínico e preventivo a quem mais precisa”, afirma Fábio Nogi, cirurgião-dentista e superintendente de Inovação e Odontologia da Seguros Unimed.

Dados da pesquisa nacional Saúde Bucal Brasil, do Ministério da Saúde, evidenciam a urgência de ações de saúde bucal ao revelar lacunas no acesso: mais da metade das crianças de 5 anos têm histórico de cáries e 11% dos adolescentes de 12 anos nunca foram ao dentista. O cenário de desassistência atinge diversas faixas etárias, com 35% dos adolescentes apresentando tártaro e quase 20% dos jovens de 15 a 19 anos relatando problemas bucais que impactam suas atividades diárias.