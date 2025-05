A Wiz Co (B3: WIZC3) – corretora de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito – divulgou seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025, período em que atingiu recorde histórico em prêmios de seguros emitidos, chegando à marca de quase R$ 1 bi – R$ 976,2 milhões no 1T25 -, resultado 15,9% maior do que o do mesmo período do ano anterior.

Além disso, a companhia registrou R$ 259,2 milhões em Receita Líquida ex Comissões, sendo R$ 211,2 milhões das operações correntes (ex Rede Caixa), crescimento de 16,7% frente a 2024. Já o Lucro Líquido Consolidado teve aumento de 25,0% se comparado ao primeiro trimestre daquele ano, com um total de R$ 84,1 milhões, impulsionado pelo resultado operacional.

O Lucro Líquido da Controladora (Atribuível aos Acionistas Controladores) atingiu R$ 46,7 milhões no período, 24,5% maior que o apresentado no 1T24, o resultado foi impulsionado, especialmente, pelo bom desempenho comercial das Unidades de Negócio da Companhia.

“Nossos resultados deste primeiro trimestre mostram a capacidade da Wiz Co em crescer sustentavelmente, mesmo em meio a cenários macroeconômicos mais instáveis. Os bons números do período se devem ao ótimo desempenho comercial de nossas unidades e ao uso de tecnologia proprietária, como a Wiz Pro, que é uma das nossas principais vantagens competitivas”, analisa Marcus Vinícius de Oliveira, CEO da Wiz Co.

Segundo o executivo, um dos principais objetivos da companhia é seguir com os avanços da sua plataforma tecnológica proprietária. “Ao longo deste primeiro trimestre evoluímos em diversas funcionalidades na ferramenta, como vendas, operações, gestão e engajamento”, completa.

Seguros

Na vertical de Seguros, a companhia chegou à marca de R$ 81,9 milhões em Lucro Líquido Consolidado, resultado 43,4% acima do 1T24. “Esse desempenho está relacionado à força das nossas unidades de negócio, como a Wiz Corporate e Inter Seguros”, informa o CEO.

A Wiz Corporate alcançou R$ 166,1 milhões em Prêmio Emitido no período, enquanto a Inter Seguros teve um salto de 76,5% em Prêmio Emitido, chegando ao recorde de R$ 111,1 mi. “Tivemos o melhor trimestre da história nesta unidade, com recorde em prêmio emitido e alcançando a marca de oito milhões de contratos ativos”, finaliza Marcus, ao destacar os resultados da Inter Seguros.

A Receita Bruta da Unidade de Negócios Inter Seguros alcançou R$ 81,8 milhões, superando em 56,3% o 1T24. O Lucro Líquido no período foi de R$ 29,0 milhões, 41,8% acima do mesmo período de 2024.

Crédito e consórcios

Quando o assunto é a distribuição de crédito e consórcios, os resultados também foram positivos e fechamos o período com R$ 3,6 bilhões emitidos, em linha com o mesmo trimestre de 2024.

Em EBITDA o segmento registrou R$ 25,2 milhões, marca 21,3% acima do mesmo período do ano passado.

Debêntures

A companhia ainda alongou o cronograma de pagamento de dívidas com a 2° emissão de debêntures simples no valor de R$ 300 milhões, abaixando do custo financeiro de CDI + 2,5% para CDI + 1,9%, o que acabou por reduzir o custo de servir a dívida.