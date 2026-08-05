Tokio Marine participa do Congresso Brasileiro de Corretores

A Tokio Marine será a seguradora oficial da 24ª edição do Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, que será realizada entre os dias 27 e 29 de agosto, no ExpoRio Cidade Nova, no Rio de Janeiro. A companhia participará do evento com ações voltadas ao relacionamento com corretores, assessorias e demais profissionais do mercado segurador.

Sob o mote “Corretor é Tokio, a Tokio resolve”, a companhia reforçará seu posicionamento junto ao seu único canal de distribuição, destacando a importância da parceria com os corretores e seu compromisso em oferecer produtos, serviços e soluções completas para apoiar o desenvolvimento dos negócios e a proteção dos clientes.

“O Corretor é o nosso único parceiro de negócios e tem papel essencial na disseminação da cultura do seguro no Brasil. Estar no Congresso como Seguradora Oficial reforça a nossa proximidade com esse público e a nossa disposição em seguir resolvendo, apoiando e criando novas oportunidades para que os Corretores cresçam junto com a Tokio Marine”, afirma o Diretor Comercial Nacional Varejo e Vida, Marcos Kobayashi.

No evento, a Tokio Marine contará com um estande de 140 m², preparado para receber corretores, assessorias e parceiros de negócios em um ambiente de relacionamento, troca de experiências e apresentação de soluções. O espaço também terá uma atração musical e uma ativação de fotos, que estão em fase final de definição.

Além disso, a companhia terá a exposição de um guincho para reforçar a atuação da assistência 24h, um dos importantes diferenciais da Tokio Marine. A iniciativa tem como objetivo evidenciar o compromisso da Seguradora em oferecer suporte ágil, completo e eficiente aos clientes em diferentes momentos de necessidade.

“O Congresso é uma oportunidade valiosa para estarmos próximos dos Corretores de todo o Brasil, ouvindo suas demandas, compartilhando novidades e reforçando que a Tokio Marine está ao lado desse profissional para resolver, apoiar e contribuir com o futuro do mercado segurador. Como Seguradora Especialista em Produtos, Serviços e Atendimento a Corretores de Seguros, seguimos confiantes no papel transformador desse profissional e preparados para avançar junto com eles”, completa Kobayashi.

A Tokio Marine também integrará a programação oficial do Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros. Na plenária principal, a Companhia contará com a participação do Presidente da Tokio Marine, José Adalberto Ferrara, e do Vice-Presidente Comercial e de Produtos Massificados, Marcelo Goldman. Os temas, horários e demais participantes dos painéis ainda estão sendo finalizados e serão divulgados em breve.

A programação do Congresso reunirá lideranças do mercado, executivos das principais seguradoras, autoridades públicas, parlamentares, dirigentes de entidades e Especialistas do setor, com debates sobre tendências, desafios e oportunidades para o futuro da corretagem de seguros no Brasil.

Além da presença na plenária principal, a companhia terá uma Sala de Negócios exclusiva da Tokio Marine, dedicada a conteúdos, apresentações e oportunidades voltadas aos Corretores durante o evento.