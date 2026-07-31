Disal Consórcio comercializa R$ 4,9 bilhões e registra recorde

A Disal Consórcio encerrou o primeiro semestre de 2026 com R$ 4,9 bilhões em créditos comercializados, resultado recorde para o período e 59% superior ao registrado nos seis primeiros meses de 2025. Segundo a administradora, o desempenho reflete o aumento da procura por consórcios em um cenário de juros elevados e maior demanda por alternativas ao financiamento tradicional, especialmente para a aquisição de imóveis.

O volume alcançado entre janeiro e junho já corresponde a todo o montante comercializado pela companhia em 2024 e representa cerca de 73% dos R$ 6,68 bilhões registrados ao longo de 2025.

Além disso, em março deste ano, a empresa atingiu R$ 1,1 bilhão em créditos comercializados, o maior volume mensal desde a fundação da Disal, há quase 40 anos.

O desempenho semestral foi impulsionado pela ampliação da base de clientes e pela estratégia de comercialização de créditos de maior valor. Em seis meses, a carteira ativa cresceu 3,4%, passando de 144 mil para 149 mil cotistas, considerando as operações de consórcio de automóveis e imóveis.

Ao mesmo tempo, o ticket médio das cotas registrou alta de 20%, alcançando R$ 107.569. O resultado reflete tanto a maior procura por bens de maior valor quanto a estratégia da Disal de ampliar a oferta de créditos acima de R$ 90 mil, aumentando a participação de créditos de maior valor em sua carteira.

No segmento de veículos, a administradora registrou crescimento de 19% nas vendas de cotas ao longo do semestre. A Disal Consórcio também ampliou o volume de clientes contemplados: foram quase 10 mil contemplações no período, crescimento de 13% na comparação aos seis primeiros meses do ano anterior, o que ampliou a liberação de créditos para aquisição de veículos e imóveis. Parte desse desempenho também é atribuída ao aperfeiçoamento dos processos internos, que aumentaram a efetividade das contemplações. A Disal Seguros, corretora que integra o grupo Disal, também apresentou crescimento de 15, 8%, com 13. 285 apólices de seguro auto comercializadas no primeiro semestre de 2026.

“Estamos observando uma mudança no comportamento do consumidor. Em vez de buscar apenas acesso ao crédito, ele busca previsibilidade financeira e planejamento para adquirir veículos e imóveis. Esse movimento fortalece o consórcio como alternativa ao financiamento tradicional e demonstra a maturidade do mercado brasileiro”, afirma Fábio Souza, CEO do Grupo Disal.

Além do crescimento comercial, a Disal manteve investimentos em tecnologia, expansão da operação e fortalecimento da rede comercial, iniciativas que, segundo a companhia, devem sustentar o ritmo de crescimento no segundo semestre.

“Estamos vivendo um novo ciclo de crescimento da Disal. Seguimos investindo em tecnologia, expansão da operação e fortalecimento da rede comercial para sustentar esse avanço de forma consistente. Nossa expectativa é manter esse ritmo no segundo semestre, ampliando a presença da companhia e consolidando a posição da Disal entre as principais administradoras de consórcio do país”, finaliza o CEO.