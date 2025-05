A educação financeira vai ganhar as ruas, estações de transporte, universidades e centros comunitários durante a 12ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira, que acontece entre os dias 12 e 18 de maio. A iniciativa é coordenada pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira, presidido este ano pela Susep, e reúne ações de diversas entidades comprometidas com o fortalecimento da saúde financeira da população. Entre elas está a Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), que participa com uma agenda de 39 atividades gratuitas conduzidas por profissionais certificados CFP®.

Durante toda a semana, planejadores voluntários vão atuar em clínicas financeiras, oficinas e palestras voltadas à organização do orçamento, orientação sobre crédito, investimentos, seguros, previdência e riscos, além do apoio a pequenos empreendedores. A proposta é aproximar o planejamento financeiro da realidade das pessoas, levando o atendimento para lugares de grande circulação ou de vulnerabilidade econômica. A atuação é presencial, prática e democrática, já que muitas das ações são abertas a qualquer pessoa interessada em participar.

Para Ana Leoni, CEO da Planejar, existe uma grande demanda por orientação confiável e descomplicada. “Muitas pessoas não sabem por onde começar e acabam tomando decisões importantes sem nenhuma referência. Nosso papel é oferecer esse ponto de partida”, afirma. As ações previstas pela associação buscam trazer impacto direto e imediato para quem precisa reorganizar as finanças, compreender opções de crédito ou dar os primeiros passos em direção à segurança e estabilidade financeira. “As pessoas vão se surpreender quando perceberem que o planejamento financeiro se aplica a todas as classes sociais. A informação correta pode ajudar a transformar vidas”, garante.

Em São Paulo, as clínicas de atendimento serão montadas pela B3 nas estações de metrô e pelo Sicoob na Estação CPTM Brás, com atendimento entre os dias 12 a 16 de maio. No local circulam cerca de 60 mil pessoas por hora.

Os planejadores financeiros CFP® também atuarão em oficinas no Hub Green Pinheiros e palestras em escolas públicas.

No Rio de Janeiro, os profissionais atuarão em comunidades como o Arca Hub e a Associação Espaço Pequeno Cidadão. O Sicoob também montará uma clínica no metrô da Carioca entre os dias 12 e 16 de maio.

A presença da Planejar, por meio dos planejadores financeiros CFP®, se estende ainda a cidades como Porto Alegre, Florianópolis, Goiânia, Brasília, Guarulhos, Jundiaí, Ribeirão Preto, Itapevi e Niterói. “Não estamos falando de conteúdo técnico, mas de conversa acessível, que ajude alguém a entender se consegue pagar uma dívida, acessar um crédito ou guardar dinheiro no fim do mês. Isso já muda tudo”, pontua Leoni. Segundo ela, levar esse tipo de conhecimento a mais pessoas é uma forma concreta de promover autonomia.

Além das ações abertas ao público, a agenda inclui iniciativas fechadas ou voltadas a públicos específicos, como estudantes e comunidades. A programação completa está disponível no site da Semana Enef. Confira abaixo algumas das atividades abertas ao público:

São Paulo (SP)

12 a 16/05 – 9h às 16h

Clínicas Financeiras – Estação CPTM Brás

Endereço: Praça Agente Cícero s/nº – Brás , São Paulo -SP

12/05 e 13/05 – 10h às 15h

•Clínicas Financeiras – Metrô Ana Rosa

Endereço: Rua Vergueiro, 505 – Paraíso, São Paulo – SP

14/05 – 10h às 16h

Clínicas Financeiras – Hub Green Pinheiros

Endereço: R. Sumidouro, 580 – Pinheiros, São Paulo – SP

14/5 e 15/05 – 10h às 15h

Clínicas Financeiras – Metrô Tatuapé

Endereço: R. Melo Freire, s/n – Tatuapé, São Paulo – SP

Rio de Janeiro (RJ)

12 à 16/05 – 9h30 às 17h30

Clínicas Financeiras – Metrô da Carioca

Endereço: Av. República do Chile com Av. Almirante Barroso – Centro, Rio de Janeiro – RJ