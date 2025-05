Fórum de Seguros Brasil-França foca em clima e investimentos

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), em parceria com a France Assureurs, entidade representativa do setor segurador na França, realizam, no próximo dia 4 de junho, a primeira edição do “Fórum de Seguros Brasil – França”, que tem como tema central: “Diálogo e Inovação para uma cooperação bilateral”. O encontro, que tem apoio institucional da seguradora CNP, reunirá executivos e autoridades brasileiras e francesas para debater temas e desafios comuns para o setor em ambos os países.

O fórum, que será realizado na sede da CNP, em Paris, terá uma mesa de abertura com a participação de Dyogo Oliveira, Presidente da CNseg, de Florence Lustman, Presidente da France Assureurs, Marie-Aude Thépaut, Presidente da CNP, e Ricardo Alban, Presidente da Confederação Nacional da Indústria – CNI.

Na sequência da programação, estão previstos três painéis que abordarão temas centrais para o futuro do setor de seguros diante de transformações globais.

O primeiro painel, intitulado “Seguro e Clima no Mundo em Transformação”, discutirá o cenário atual de aumento dos desastres naturais e o papel do setor segurador na proteção social e na garantia de investimentos. Entre os participantes estão Pedro Farme d’Amoed, CEO da Guy Carpenter; Michèle Lacroix, Head de Sustentabilidade da SCOR; e Timothy Bishop, consultor sênior da OCDE. A mediação ficará a cargo de Christian Pierotti, executivo da GFIA.

O segundo painel tratará do tema “Regulamentação de IA, segurança cibernética e combate à fraude”. O debate abordará as oportunidades e os desafios enfrentados por diferentes países ao buscar o equilíbrio entre inovação tecnológica e supervisão ética, com destaque para o debate sobre o marco legal da inteligência artificial no Brasil. Participam Richard Vinhosa, CEO da EZZE Seguros; Marie Aude Thépaut, CEO da CNP Assurances; e o senador Eduardo Gomes, vice-presidente do Senado Federal. A moderação será feita por Arthur Ravier, consultor de tecnologia da France Assureurs.

O terceiro e último painel será dedicado ao tema “Seguros para a Proteção de Investimentos em Infraestrutura”. O objetivo é discutir os desafios regulatórios para o Brasil ampliar sua capacidade de atrair investimentos em infraestrutura, destacando o papel do seguro na viabilização de projetos e no estímulo à participação do setor privado por meio de parcerias público-privadas (PPPs). Estão confirmados como palestrantes Paulo Gonet, procurador-geral da República; e Leonardo Deeke, presidente do Conselho de Administração da Junto Seguros. A moderação será conduzida por Philippe Taffin, Head do departamento de Economia e Finanças da France Assureurs.

O fórum terá ainda uma mesa de debate acerca do Open Insurance na qual o diretor Técnico, de Estudos e Relações Regulatórias da CNseg, Alexandre Leal, e o diretor Digital da France Assureurs, Jérôme Balmes, sob moderação do presidente do Conselho Diretor da CNseg, Roberto Santos, vão tratar dos desafios e oportunidades para o Brasil e para a França com o Open Insurance.

O Fórum de Seguros Brasil-França conta com patrocínio da EZZE e Guy Carpenter.