Novo Seguros lança funcionalidade para sinistros

A Novo Seguros acaba de lançar uma nova funcionalidade que simplifica o acompanhamento de sinistros de veículos, oferecendo mais autonomia e clareza para segurados e corretores. A partir de agora, todo o processo pode ser monitorado diretamente pelo site da companhia, com atualizações em tempo real e uma linha do tempo interativa que oferece mais clareza e previsibilidade.

A nova ferramenta, disponível na aba “Acompanhar Sinistro”, permite consultar o andamento do processo de forma simples e intuitiva. Com apenas alguns dados básicos, como o número do sinistro ou CPF/CNPJ do segurado, é possível visualizar todas as fases do processo — da abertura à conclusão, incluindo a gestão de terceiros.

“A nova jornada torna o acompanhamento mais claro, previsível e eficiente. Seguimos investindo em soluções inovadoras que reforçam a confiança na nossa operação”, afirma Marcelo Sant’Anna Vieira Gomes, Diretor Jurídico da Novo Seguros.

Além da visualização em tempo real desses, a cada nova atualização no processo, segurados e corretores recebem notificações automáticas por e-mail, com explicações claras sobre o status atual e os próximos passos. O recurso reduz a necessidade de contatos telefônicos ou e-mails, promovendo um autoatendimento completo e mais autonomia para os usuários.

A iniciativa consolida a Novo Seguros como uma companhia orientada à inovação e centrada na experiência do cliente, ao mesmo tempo em que fortalece a parceria com os corretores, oferecendo ferramentas que otimizam o dia a dia e aprimoram o relacionamento com os segurados.

N.G.