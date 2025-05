A Split Risk – seguradora digital que atua no modelo Insurance-as-a-service – anunciou seu patrocínio ao InsureTech Connect (ITC), o maior evento de inovação e tecnologia em seguros do mundo. O encontro acontecerá em Las Vegas (EUA), entre os dias 14 e 16 de outubro, e deve reunir mais de nove mil conferencistas.

Entre os participantes estarão representantes de seguradoras, MGAs, resseguradoras, corretoras, insurtechs, provedores de soluções e tecnologia, investidores, reguladores, além de membros de organizações e do governo.

“Essa será a nossa primeira vez apoiando o ITC e estamos muito felizes em participar de algo tão representativo para a nossa indústria. Acreditamos que a inovação e a tecnologia são o caminho para o crescimento do mercado e queremos fazer parte desse movimento”, disse Rudh Menezello, diretor de Vendas e Marketing da seguradora.

A companhia conta também com uma delegação para acompanhar os debates, em conjunto com o movimento Seguro para Todos – organização que busca transformar o mercado de seguros e garantir que todos os brasileiros tenham acesso à proteção. O movimento é a soma de esforços de iniciativas públicas e privadas e já conta com mais de 20 instituições o apoiando.

“Em breve iremos anunciar alguns dos participantes, mas é importante destacar que ainda existem vagas para quem quiser se juntar a nossa delegação. A cada dia surgem novidades e quem não se mantiver atualizado dificilmente estará na vanguarda da nossa indústria”, disse Rudh.

Fundada em 2020, a Split Risk encerrou o ano passado com mais de R$ 43,8 milhões em prêmios, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep)”. Esse desempenho a tornou a maior insurtech do Sandbox, responsável por quase metade dos prêmios emitidos por todos os outros 30 participantes, nos últimos dois anos.

Para Rudh, parte desse desempenho se deve ao modelo de negócios de IaaS (Insurance-as-a-service), que oferece regras flexíveis para o desenvolvimento de novos produtos, como a contratação por assinatura (pré-pago), sem análise de perfil e de forma facilitada.

“Oferecemos alguns atrativos para conquistar um público que ainda não consome seguros, como emissão de apólice mensal e cancelamento simplificado. Acredito que estamos no caminho certo, porque cerca de 65% da nossa base de clientes é formada por entrantes no mercado de seguros”, concluiu Rudh.