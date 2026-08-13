Susep abre Tomada de Subsídios para Plano de Regulação 2027

A Susep abriu, nesta quarta-feira (12), Tomada de Subsídios para receber sugestões de temas e propostas que poderão subsidiar a definição das prioridades regulatórias da autarquia para 2027.

A iniciativa é dirigida a representantes do setor supervisionado, entidades, especialistas, consumidores e demais interessados em contribuir com a agenda regulatória da Susep. As contribuições poderão abordar temas que os participantes considerem relevantes para o planejamento regulatório do próximo ano.

A participação dos diferentes atores permite à Susep considerar perspectivas, desafios e oportunidades relacionados aos mercados supervisionados na definição de suas prioridades regulatórias.

As contribuições recebidas serão analisadas pela Susep e subsidiarão a definição das prioridades que poderão compor o Plano de Regulação Susep 2027.

Como participar



Para apresentar uma contribuição, os interessados devem clicar no link “Faça a sua contribuição aqui”, ou acessar a aba “Formulário” localizada acima do título da Tomada de Subsídios, na plataforma Brasil Participativo, e preencher o formulário disponível.

As contribuições serão recebidas exclusivamente por meio do formulário disponibilizado na plataforma. Acesse a Tomada de Subsídios no Brasil Participativo e participe da construção da agenda regulatória da Susep para 2027.