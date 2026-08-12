PASI cria crédito mensal para compra de medicamentos

O Seguro PASI passa a disponibilizar em seu portfólio o ‘Medicamento Garantido’, benefício que oferece um crédito mensal, conforme o plano contratado, para a compra de medicamentos prescritos em qualquer farmácia do Brasil, seja on-line ou física.

A solução é voltada ao custeio de medicamentos e busca reduzir o impacto dessas despesas no orçamento dos segurados. Segundo o IBGE, 46% dos gastos das famílias brasileiras com saúde são destinados a medicamentos. Já pesquisa do Datafolha, divulgada em 2025, mostrou que 36% dos brasileiros reduziram a compra de medicamentos para equilibrar o orçamento familiar.

Nesse contexto, o benefício pretende facilitar o acesso aos tratamentos prescritos, especialmente entre trabalhadores que têm despesas recorrentes com medicamentos.

“Um dos objetivos do Medicamento Garantido é auxiliar na redução desse impacto financeiro e promover maior adesão aos tratamentos prescritos pelos profissionais de saúde. Ao facilitar o acesso aos medicamentos necessários, o benefício contribui para que o segurado mantenha a continuidade de seu tratamento”, conta Mateus Ribeiro, Superintendente Atuarial e de Atendimento do PASI.

A solução contempla medicamentos de acordo com a modalidade contratada pela empresa. Os planos podem incluir medicamentos genéricos ou de marca, com ou sem tarja.

A contratação e utilização do benefício são realizadas por meio digital. O segurado acessa a plataforma do Medicamento Garantido pelo aplicativo PASI Super App, anexa a receita médica e seleciona o medicamento por meio de busca ou escaneamento do código de barras.

Após a validação, o segurado pode escolher onde deseja realizar a compra, em uma farmácia física ou on-line, sem restrição a redes credenciadas.

O pagamento é realizado via PIX pela plataforma, utilizando o saldo disponível de acordo com o plano contratado no momento da compra. O valor é debitado automaticamente, sem que o segurado precise desembolsar o custo do medicamento. O saldo é renovado mensalmente e não é cumulativo.

“Outro diferencial é a possibilidade de aproveitamento de descontos já existentes. Caso o segurado possua benefícios próprios, como convênios, programas de laboratórios ou descontos oferecidos por redes farmacêuticas, eles podem ser aplicados antes da utilização do saldo disponível, ampliando ainda mais a economia gerada”, destaca Mateus Ribeiro.

Além da utilização pelos segurados, o Medicamento Garantido pode integrar a política de benefícios das empresas contratantes, como uma alternativa voltada ao acesso a medicamentos.

“Ao mesmo tempo, a nova assistência também agrega valor ao trabalho dos corretores parceiros do PASI. Em um mercado cada vez mais competitivo, oferecer soluções que geram benefícios imediatos e perceptíveis para os segurados representa uma importante oportunidade de diferenciação comercial”, complementa Mateus.

Para o PASI, o benefício também pode ser utilizado pelos corretores como parte das discussões sobre benefícios oferecidos pelas empresas aos seus colaboradores.