Semana Municipal do Seguro promove ações em Maceió

Maceió recebe, nesta semana, uma programação especial voltada à conscientização da população sobre a importância dos seguros e da proteção para diferentes momentos da vida. As ações da Semana Municipal do Seguro são realizadas pelo Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), em parceria com o Sindicato dos Corretores de Seguros de Alagoas (Sincor-AL), e reúnem atividades educativas, de orientação à sociedade e uma iniciativa de solidariedade.

A programação começa nesta sexta-feira (14), com uma blitz educativa no bairro do Pontal, a partir das 9h, nas proximidades da Braskem, logo após a rotatória. Durante a ação, serão distribuídos sacos de lixo para carros e realizadas orientações aos motoristas, reforçando a importância da prevenção e dos cuidados no trânsito.

Ainda na sexta-feira, às 15h, a programação segue na sede da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas (OAB/AL), com um encontro com a Comissão de Direito Securitário. A atividade será voltada ao diálogo sobre temas relacionados ao setor de seguros e à atuação jurídica no segmento.

No domingo (16), a Semana Municipal do Seguro chega à orla de Maceió. A partir das 9h, será realizada uma ação de conscientização com a sociedade na rua fechada da Ponta Verde, com encontro em frente ao Palato. A iniciativa terá pesquisas e orientações sobre seguros, aproximando o setor da população e contribuindo para ampliar o conhecimento sobre as diferentes modalidades de proteção disponíveis.

Além das atividades educativas, a programação também contempla uma ação social em benefício da Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas (APALA). A campanha está arrecadando leite comum para a instituição. As doações podem ser entregues até esta quinta-feira (14), na sede do Sincor-AL, localizada na Rua Oldemburgo da Silva Paranhos, 12, no bairro do Farol, em Maceió. Os produtos arrecadados serão entregues à APALA no domingo (16).

A iniciativa reforça uma das propostas da Semana Municipal do Seguro: mostrar que o setor vai além da contratação de uma apólice e está diretamente relacionado à prevenção, ao planejamento e à proteção de pessoas, famílias e patrimônios. Ao levar informação para espaços de circulação da população e promover ações sociais, a programação busca aproximar a atividade seguradora da sociedade alagoana.