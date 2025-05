A Bradesco Vida e Previdência deu início às novas campanhas de vendas com foco em seus corretores parceiros, com o objetivo de impulsionar a comercialização de soluções dos segmentos de vida e previdência. A ação visa aquecer o mercado ao estimular a atuação consultiva dos profissionais, reforçando a importância do planejamento financeiro e da proteção individual e familiar.

No segmento de previdência, as iniciativas envolvem incentivos à portabilidade externa e à contratação da Pensão Temporária Bradesco. Além disso, houve elevação no limite da pensão, ampliando as possibilidades de oferta para os clientes. A campanha contempla produtos dos planos Individual, Prev Jovem e Empresarial. O Pecúlio Super Simples Bradesco também passou a contar com condições mais atrativas para os corretores.

Já no portfólio de vida, todos os produtos contratados na modalidade de mensalidade integram a campanha. Destaques para: Seguro Viva Mais Bradesco Resgatável; Vida Viva Bradesco; Seguro Bradesco para Vida Inteira; e a família Empresarial Flexível Bradesco – Capital Global, Pessoa Chave, Resgatável e MEI.

A condição promocional é válida para a maioria dos produtos comercializados em previdência e vida, com exceção de apólice específica. A campanha está ativa até 30 de junho.

A iniciativa reforça o compromisso da Bradesco Vida e Previdência em incentivar sua força de vendas, ampliando o alcance das soluções de proteção individual e empresarial junto ao mercado.