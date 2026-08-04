Marcio Barros assume unidade da Lojacorr em Caxias do Sul

A Lojacorr Seguros anunciou Marcio Barros como novo gestor da Unidade Caxias do Sul (RS). Com quase 30 anos de atuação no mercado de seguros, incluindo passagens por Bradesco Seguros e Sompo Seguros, o executivo será responsável pelo desenvolvimento da operação da empresa na Serra Gaúcha e pelo relacionamento com as corretoras parceiras da região.

Barros atua há cerca de 15 anos na Serra Gaúcha e, segundo a empresa, chega com a proposta de fortalecer a presença da Lojacorr na região e apoiar o crescimento dos negócios das corretoras.

“Ao longo da minha trajetória, aprendi que a parceria com os corretores, a visão estratégica e o foco na experiência do cliente fazem toda a diferença. O mercado de seguros é feito por pessoas e para pessoas, e relacionamentos duradouros se constroem com confiança, conhecimento e presença”, afirma.

Para o executivo, a mudança representa uma oportunidade de atuar de forma mais próxima aos corretores, em um modelo voltado ao desenvolvimento dos parceiros.

“Percebi que o meu próximo passo natural seria utilizar todo o conhecimento adquirido para apoiar os corretores de forma mais próxima e independente. A Lojacorr Seguros oferece a liberdade e a agilidade de um modelo inovador, ao mesmo tempo em que disponibiliza uma estrutura robusta para acelerar o crescimento sustentável dos parceiros. É a realização de um projeto que venho amadurecendo há alguns anos.”

Na avaliação de Barros, a Serra Gaúcha apresenta potencial para a expansão da corretagem de seguros em razão da diversidade econômica da região, que reúne atividades industriais, turismo, agronegócio e comércio.

“A região possui uma cultura empreendedora muito forte e empresários que valorizam planejamento, continuidade e proteção patrimonial. Existe uma grande maturidade econômica e minha missão será apoiar os corretores na expansão de seus negócios, aproveitando todo esse potencial”, afirma.

Nos primeiros meses à frente da unidade, o gestor pretende ampliar o relacionamento com as corretoras parceiras e aprofundar o conhecimento sobre o portfólio e a estrutura da rede.

“Venho de uma seguradora que comercializava um portfólio específico. Agora passo a representar um hub com inúmeras soluções. Meu primeiro objetivo é ouvir os corretores, compreender suas necessidades e mostrar, na prática, como a Lojacorr Seguros pode tornar o dia a dia mais eficiente e gerar novas oportunidades.”

A empresa destaca que a atuação da unidade será voltada ao apoio às corretoras na diversificação de negócios, no acesso ao portfólio de seguradoras parceiras e no fortalecimento da atuação regional.