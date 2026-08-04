Porto lança Seguro Viagem com cobertura de até US$ 200 mil

A Porto Seguro acaba de ampliar seu portfólio de seguro-viagem com o lançamento do Plano Safira, nova solução voltada a viajantes que buscam mais proteção durante suas experiências internacionais. Com cobertura de até US$ 200 mil ou € 200 mil, o produto foi desenvolvido para atender clientes que viajam para destinos de maior custo médico, tais como Estados Unidos, Europa e países da Ásia.

O lançamento acontece em um momento de expansão das viagens internacionais dos brasileiros. Segundo dados do Banco Central, os gastos no exterior atingiram US$ 21,7 bilhões em 2025, o maior patamar dos últimos anos. Além disso, levantamento do Ministério do Turismo mostra que 53% dos brasileiros pretendem investir mais em viagens em 2026 do que no ano anterior.

“O viajante brasileiro está cada vez mais atento aos riscos e aos custos envolvidos em uma viagem internacional. Em destinos como Estados Unidos, Canadá ou países do norte da Europa, uma emergência médica pode representar despesas elevadas e inesperadas. Observamos que a proteção passou a fazer parte da experiência de viagem, e não apenas do planejamento burocrático da jornada”, afirma Jarbas Medeiros, diretor de Ramos Elementares e Vida da Porto Seguro.

O Plano Safira foi desenvolvido justamente para atender esse perfil de consumidor. Além da cobertura para despesas médicas e hospitalares, o produto reúne mais de 23 coberturas, incluindo atraso de voo e bagagem, com a conveniência do atendimento 24 horas via WhatsApp e telemedicina. Além de benefícios como descontos em aluguel de veículos, hospedagem pet e chip de internet internacional.

O lançamento também reforça a estratégia da Porto Seguro de ampliar sua atuação no segmento de seguro-viagem. Com um portfólio que contempla planos de US$ 30 mil à US$ 300 mil, a companhia disponibiliza proteção internacional para viagens de até 365 dias e atendimento para clientes com até 90 anos, atendendo diferentes perfis e necessidades de viagem.

O Plano Safira está disponível para comercialização por meio da rede de corretores parceiros da Porto Seguro, reforçando a importância da orientação especializada na escolha das coberturas mais adequadas para cada perfil de viajante, destino e duração da viagem.

A atuação da Porto Seguro no segmento também vem sendo reconhecida pelos consumidores. Em 2026, a marca foi eleita, pelo sexto ano consecutivo, a melhor seguradora na categoria Seguro Viagem em levantamento realizado pelo Datafolha, reforçando sua trajetória de confiança e cuidado junto aos viajantes brasileiros. O reconhecimento reflete o compromisso contínuo da empresa em oferecer soluções cada vez mais completas, alinhadas às necessidades de diferentes perfis de clientes.

“O corretor tem um papel fundamental nesse processo, especialmente quando falamos de viagens internacionais mais complexas ou de clientes que buscam uma proteção mais personalizada. Nosso objetivo é combinar uma cobertura robusta com uma experiência de contratação consultiva e próxima, mantendo o padrão de qualidade e confiança que tem marcado a atuação da Porto Seguro no segmento de seguro-viagem”, completa Jarbas.