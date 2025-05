A EZZE Seguros acaba de constituir seu Conselho Consultivo, com o propósito de antecipar tendências do mercado, ampliar o capital intelectual da companhia e gerar novas perspectivas sobre o setor de seguros no Brasil. “Reunimos profissionais com sólida trajetória em seguros e governança corporativa para compor nosso Conselho. Essa iniciativa fortalecerá ainda mais a tomada de decisões estratégicas e impulsionará a evolução da EZZE,” afirma Richard Vinhosa, CEO da empresa.

Antônio Trindade, ex-CEO e ex-chairman da seguradora Chubb Brasil; e Geraldo Luciano Mattos Júnior, integrante de Conselhos de Administração de grandes empresas como Portobello, Marisa e Marquise, além de ter sido vice-presidente Financeiro da M. Dias Branco por mais de duas décadas, passam a compor o Conselho Consultivo da EZZE. Os demais integrantes do grupo são os sócios controladores e/ou membros da diretoria da companhia.

Trindade e Mattos Júnior comandarão também os dois comitês que servirão de base para o desenvolvimento de projetos, novos negócios e de pessoas da EZZE Seguros. O primeiro está à frente do Comitê de Estratégia, Marketing e Pessoas, enquanto o segundo coordena o Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance.

O objetivo é proporcionar à empresa e seus colaboradores um crescimento sustentável e coerente com os princípios fundamentais da companhia. Por isso, o Conselho Consultivo, assessorado pelos seus dois comitês, terá ações fundamentais para ajudar na constante evolução de governança corporativa, além de discutir novos olhares sobre os desafios do mercado e na definição de estratégias inovadoras para atuação do negócio. Isso sem deixar de lado o desenvolvimento profissional dos colaboradores.