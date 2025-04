Tokio Marine foca em cultura, esporte e impacto social em 2025

Em 2025, a Tokio Marine Seguradora consolida ainda mais seu papel como agente de transformação social ao fortalecer o apoio a projetos incentivados nas áreas da cultura, do esporte e das causas sociais. A iniciativa integra a estratégia ESG da Companhia e reflete um dos pilares centrais da filosofia Good Company que orienta o Grupo Tokio Marine: o compromisso genuíno com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável.



“Acreditamos que fomentar cultura, esporte e ações sociais é uma forma concreta de promover o desenvolvimento da nossa comunidade e de marcar presença positiva na vida das pessoas. Este ano, nosso objetivo é ampliar o acesso da população a essas iniciativas, apoiando projetos que estão alinhados com os nossos valores e com o propósito de gerar impacto social duradouro”, destaca Flávio Otsuka, Diretor de Estratégia de Crescimento e Marketing da Tokio Marine.

No campo cultural, a Seguradora amplia seu incentivo à música instrumental por meio do Prêmio de Música Instrumental Tokio Marine Hall, que valoriza talentos, proporciona visibilidade a artistas e democratiza o acesso à arte. Desde sua criação, 20 músicos já foram premiados e reconhecidos por grandes nomes da cena artística nacional. Outro destaque é o projeto Palco Novos Talentos, que promove artistas independentes e já levou a apresentação de 94 bandas para um público de mais de 202 mil pessoas. Ambas as iniciativas estão na terceira edição.

A presença da Tokio Marine no teatro também se fortalece com o patrocínio à peça Closer: Perto Demais, um grande sucesso internacional, com montagens tanto na Broadway quanto no West End. A montagem terá trilha sonora inédita, especialmente composta para essa nova encenação. A Companhia já tem um histórico consolidado de incentivo à cena teatral, tendo apoiado montagens de destaque como Chaplin, Lisbela e o Prisioneiro, Elza, Feliz Dia das Mães, A Herança, entre outras.

No âmbito social, a Seguradora inicia uma nova parceria com o Instituto Alicerce, apoiando o desenvolvimento de jovens de 14 a 17 anos em situação de vulnerabilidade por meio de reforço escolar, capacitação socioemocional e formação para o mercado de trabalho. A iniciativa dialoga diretamente com o programa Sementes do Brasil, criado em 2012 pela própria Tokio Marine com o objetivo de preparar jovens de baixa renda para a inserção profissional.

A Tokio Marine também segue apoiando importantes instituições como a AACD, por meio do patrocínio ao projeto de Assistência Hospitalar pré e pós-operatória a crianças e adolescentes com deficiência física, reafirmando seu compromisso com a inclusão e o cuidado com a saúde.

No universo esportivo, apoia corridas de rua em cidades como Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Curitiba, Fortaleza e São Paulo — iniciativa voltada à promoção da saúde e da qualidade de vida. Em 2025, um marco importante nesse sentido será o apoio à construção do Ginásio do Paradesporto “Claudio Vaz Alemão”, em São Luís do Maranhão. Com inauguração prevista para outubro, o espaço será voltado à inclusão de pessoas com deficiência por meio de práticas esportivas.

“Com essas ações, a Tokio Marine reafirma seu papel como uma empresa comprometida com o bem-estar coletivo, investindo em iniciativas que transformam realidades e promovem um futuro mais equilibrado e inclusivo”, finaliza Flávio Otsuka.