Bradesco Seguros divulga seu Relatório de Sustentabilidade

O Grupo Bradesco Seguros acaba de publicar seu 3º Relatório de Sustentabilidade (exclusivo da seguradora) apresentando os avanços e resultados em práticas ambientais, sociais e de governança (ASG), referente ao ano de 2024; alinhado às principais metodologias internacionais de reporte, como GRI – Global Reporting Initiative, SASB – Sustainability Accounting Standards Board e IIRC – International Integrated Reporting Council. O documento reúne iniciativas de destaque, indicadores financeiros e ações das empresas integrantes da Bradseg Participações.

Entre os destaques do relatório estão:

Implementação da Agenda de Negócios Sustentáveis especificando os atributos ASG em produtos e serviços das empresas do Grupo, como Bradesco Auto/RE, Vida e Previdência, Capitalização, Saúde, Novamed e BSP Empreendimentos Imobiliários, dando continuidade ao trabalho iniciado no I Workshop de Negócios Sustentáveis (2023).

Aumento de 340% das apólices de seguros para Veículos Elétricos.

Maior robustez na atuação da Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros, com foco nos riscos socioambientais e climático que está refletido nas tabelas padrões da SUSEP.

Celebração dos 20 anos do Projeto Integração Empresa Escola (PIEE), que beneficia em média 900 crianças das comunidades do bairro do Rio Comprido.

Realização de mais de 350 horas de mentorias e mais de 380 horas de voluntariado no programa de empregabilidade e educação financeira.

Coleta de mais de 80 toneladas de alimentos e apoio a 51 instituições por meio de iniciativas de voluntariado.

Integração do serviço de Psicologia Online da Conexa Psicologia Viva aos canais oficiais da Bradesco Saúde (aplicativos e sites), oferecendo uma rede nacional de atendimento.

Consolidação das clínicas Novamed como referência do programa Meu Doutor – Atenção Primária à Saúde.

Lançamento do desBRAva, programa de capacitação para disseminação da cultura de inovação entre os funcionários.

Realização do Festival de Inovação, com participação de mais de 3,5 mil pessoas e um Net Promoter Score (NPS) na zona de excelência.

Segunda edição da Semana da Diversidade & Inclusão GBS, com mais de 2,2 mil participações, alinhada ao Dia da Diversidade e Inclusão do Setor de Seguros (25 de setembro).

Mais de 3,2 mil participações em iniciativas de formação de lideranças.

Melhorias no inventário de gases de efeito estufa, que levaram por exemplo a redução de aproximadamente 130 toneladas de CO2e (escopo 1) com o uso de etanol na frota comercial, por meio de ações internas e campanhas de conscientização.

Para a Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo, Valdirene Soares Secato, o compromisso da seguradora com o desenvolvimento sustentável vem se consolidando nos últimos anos por meio de diversas iniciativas.

“Nós promovemos, constantemente, o alinhamento dos nossos produtos, serviços e soluções às melhores práticas socioambientais e de governança da operação. Todas essas ações reforçam nosso comprometimento em prol da sustentabilidade, tendo como direcionadores compromissos voluntários como o PSI (Princípios para a Sustentabilidade em Seguros) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Dessa forma, reforçamos os nossos compromissos com métricas internacionais relacionadas a ASG para estruturar nosso relatório, a fim de contribuir com a comparabilidade e padronização de informações no mercado, buscando gerar impacto positivo ao nosso redor”, afirma a executiva.