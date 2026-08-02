Ultima atualização 02 de agosto

Apólice #321 – A proteção da Pessoa Jurídica

Apólice #321

EXCLUSIVO – O Brasil possui cerca de 25,2 milhões de empresas ativas registradas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Estima-se que, deste total, mais de 90% sejam PME’s. Segundo estimativas da CNseg, apenas 20% destas empresas possuem algum tipo de proteção de seguro. Você pode ler mais sobre o tema na Revista Apólice.

O seguro empresarial, e toda a sua ampla gama de coberturas, pode ser uma ferramenta capaz de garantir a continuidade dos negócios independente do seu tamanho. Por isso, as seguradoras que operam neste segmento estão realizando um grande esforço para atingir as Pequenas e Médias Empresas. 

Atualmente, já não basta mais cobrir o risco de incêndio, raios e explosões. As seguradoras querem mostrar aos potenciais segurados que os riscos evoluíram, que agora é preciso olhar para o cyberseguro, as mudanças climáticas e para as questões ligadas à ESG.

O segurado busca produtos com contratação mais simples, mas que o proteja. Quer entender como o mercado funciona, o que contratou, e quer ser atendido de forma rápida, com respostas eficientes.

Há uma convergência entre o que o consumidor deseja e o que as seguradoras podem oferecer. Cabe aos corretores de seguros trabalharem para dar match nesta relação.

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