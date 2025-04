Generali estreia Espaço de Memória na Semana dos Museus

Em comemoração aos 100 anos de atuação no Brasil, a Generali lançou um espaço de memória contando sua história como seguradora estrangeira com a atuação mais longa no país. O Spazio Di Memoria traz fotos, vídeos, documentos, prêmios e depoimentos, que transportam o visitante ao passado, por meio de uma experiência inovadora.

O Spazio di Memoria foi cadastrado na plataforma “Visite Museus”, criada pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), para promover e divulgar espaços em que as obras estão sendo expostas. Além disso, o Spazio Di Memoria também fará parte da Semana Nacional de Museus, que ocorrerá entre os dias 12 e 18 de maio.

A exposição utiliza tecnologia para oferecer uma experiência imersiva aos funcionários e seus visitantes, permitindo que observem os avanços da Generali ao longo dos anos, incluindo seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação. O local conta, também, com uma tela interativa, por meio da qual os colaboradores da seguradora trouxeram suas “Mensagens para o Futuro”, contando suas ideias para os próximos anos da companhia.

O Spazio Di Memoria também tem a sua própria inteligência artificial, a EmiglIA desenvolvida pelo time de Inovação da Generali. Os visitantes podem fazer perguntas à IA e obter respostas em tempo real sobre os mais importantes marcos da história da seguradora no país.

“É muito importante estarmos nesse lugar de impulsionamento de cultura, criado pelo IBRAM. Nosso Spazio di Memoria é um registro histórico da Generali e uma forma de preservar sua cultura, gerando, também, um impacto positivo no país.”, afirma Débora Pinto, Diretora de Pessoas e Organização da empresa.