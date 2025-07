Allianz Partners Brasil anuncia novo Diretor Presidente

A Allianz Partners, empresa especializada em assistência 24h, anuncia mudança em sua liderança executiva. A partir de 1º de outubro de 2025, Jaime Liniers deixará o cargo de Diretor Presidente para Brasil e América Latina para assumir nova posição global no Grupo Allianz Partners. Liniers será o novo Global Head de Easy Living, MDDR e Specialty Lines, e continuará como membro do Conselho de Administração na unidade brasileira.

Durante sua gestão à frente da Allianz Partners Brasil, Liniers liderou o crescimento da receita e a conquista de prêmios de assistência e seguro viagem, além da certificação Great Place to Work por dois anos consecutivos.

Para sucedê-lo, a companhia anuncia a chegada de Daniel Pita, que anteriormente ocupava a posição de Head do Escritório do CEO Global do Grupo Allianz Partners. Nessa função, liderou iniciativas estratégicas e participou do desenvolvimento do programa global de crescimento do grupo, além de atuar como conselheiro do CEO Tomas Kunzmann e do Conselho Administrativo global.

Com cidadanias brasileira e alemã, Daniel tem experiência internacional em países como Estados Unidos, Reino Unido e Itália. Também atuou na Allianz X como Superintendente de Investimentos, liderando aportes estratégicos e processos de integração e desinvestimento. Participou de conselhos de administração de empresas como GT Motive e Clark Insurance.

“Assumir a liderança deste time é uma honra e uma grande responsabilidade. Após anos em desafios internacionais, retorno ao meu país com o propósito de manter e seguir conduzindo a Allianz Partners Brasil em sua trajetória de crescimento”, afirma Daniel Pita. “Estou entusiasmado para trabalhar com os 1,7 mil colaboradores. Juntos, vamos continuar levando tranquilidade e entregando um serviço de qualidade aos nossos parceiros e clientes.”

Daniel Pita assumirá o cargo de Diretor Presidente para Brasil e América Latina, sendo responsável pelas unidades do Brasil, Colômbia e México, a partir de 1º de outubro. Até lá, a companhia conduzirá uma transição gradual para garantir a continuidade das operações.

A mudança reforça o foco da Allianz Partners no desenvolvimento de lideranças internas e na consolidação de sua atuação nos mercados da América Latina.

N.G.