Swiss Re amplia limite e digitaliza seguro patrimonial para PMEs

A Swiss Re Corporate Solutions e a Bradesco Seguros apresentam a nova versão do Seguro Patrimonial Empresarial Digital, com atualizações que visam dar mais autonomia e eficiência operacional aos corretores.

Entre as mudanças, está a elevação do Limite Máximo de Garantia Agregado (LMGA) por apólice, que passa de R$ 50 milhões para R$ 100 milhões, ampliando o perfil de empresas que podem ser atendidas pela plataforma.

Segundo Hermes Brancalião, Head de Subscrição Patrimonial da Swiss Re Corporate Solutions, houve uma revisão no modelo de cálculo da plataforma, além da atualização de limite. Com as alterações, o produto pode ser contratado por empresas com LMGA superior a R$ 15 milhões, com teto de R$ 100 milhões. “Revisamos o modelo de aceitação, permitindo que mais atividades sejam cotadas diretamente pelo corretor. Isso aumenta a autonomia e agilidade na contratação”, afirma.

Outro destaque é a jornada do corretor na plataforma CorSo BR, com processos de cotação, contratação, emissão e renovação totalmente digitais. A mudança reduz o tempo de atendimento e melhora a precisão das propostas.

“Há um grande potencial de crescimento para esse produto no Brasil. Dados da CNseg e do SEBRAE indicam que 99% das empresas no país são pequenas e médias (PMEs), sendo que 70% operam sem seguro empresarial”, aponta Nanci Bretas, Gerente de Produto Empresarial da Swiss Re Corporate Solutions.

Para Eduardo Menezes, Superintendente Sênior de Ramos Elementares da Bradesco Seguros, a atualização é uma resposta à demanda por soluções com maior agilidade e flexibilidade. “A proposta oferece ferramentas que fortalecem o papel consultivo do corretor que atua com PMEs”, afirma.

Seguro Patrimonial Empresarial Digital Swiss Re Corporate Solutions



O seguro oferece mais de 60 coberturas acessórias, incluindo proteção para equipamentos portáteis e roubo sem exigência de declaração prévia de bens.

Além da cobertura básica — como incêndio, explosões, vendavais e inundações —, o produto inclui mais de 15 serviços 24h, entre emergenciais e não emergenciais, como limpeza de calhas, desentupimento e descarte sustentável.

Com possibilidade de personalização, o seguro é direcionado a pequenas e médias empresas de setores diversos, como restaurantes, consultórios, escolas, lojas e indústrias.

A comercialização é feita por meio da joint venture entre Swiss Re Corporate Solutions e Bradesco Seguros, com atuação de corretores em todo o país. “As melhorias foram pensadas para facilitar a rotina do corretor e aumentar a competitividade no mercado. A digitalização contribui para uma jornada mais intuitiva, com maior clareza na precificação”, conclui Brancalião.