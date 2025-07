Fator Seguradora mantém rating A-.br pela Moody’s

A Fator Seguradora manteve, pelo terceiro ano consecutivo (2023, 2024 e 2025), o rating A-.br atribuído pela Moody’s Local BR, uma das principais agências globais de classificação de risco. A nota reconhece a estabilidade financeira da companhia, a consistência de seus resultados e sua capacidade de honrar compromissos no mercado segurador brasileiro.

“Foi com grande satisfação que recebemos, pelo terceiro ano consecutivo, a confirmação da Moody’s de nossa classificação como uma empresa ‘investment grade’”, afirma Luís Eduardo Assis, CEO da Fator Seguradora. “Essa avaliação é consequência de um esforço contínuo na identificação de vulnerabilidades e definição de ações estratégicas que permitam um crescimento sustentável.”

O rating considera aspectos como:

Força financeira robusta

Boa diversificação de produtos

Qualidade dos ativos e capitalização

Práticas conservadoras na constituição de reservas técnicas

Além dos indicadores técnicos, a nota reflete uma gestão alinhada às melhores práticas do setor: planejamento estruturado, governança corporativa, aprimoramento de processos e foco na mitigação de riscos.

“Isso só tem sido possível graças à dedicação de nossos profissionais”, acrescenta Assis. “O rating da Moody’s também reforça nossa visão de futuro.”

A Fator Seguradora tem consolidado seu desempenho com base em relações de longo prazo com corretores, segurados e parceiros. Para a empresa, esse relacionamento é essencial para sustentar resultados consistentes.

Mais do que uma avaliação positiva, o rating A-.br representa uma confiança renovada no modelo de negócios da Fator Seguradora. A empresa afirma manter o compromisso de oferecer soluções compatíveis com a realidade dos clientes e com foco em inovação.

“Nosso sucesso continuado dependerá da capacidade de servir melhor a nossa base de clientes. Esse é nosso compromisso”, conclui o CEO.