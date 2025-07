A BVIX anunciou a contratação de Cristiane Fontes como nova executiva de contas para Brasília. A chegada da profissional reforça a equipe comercial da seguradora e amplia o atendimento na região Centro-Oeste, considerada estratégica pelo seu peso social, político e econômico. A apresentação foi feita nesta terça-feira (08), pela superintendente comercial Valéria Nogueira.

Cristiane é pós-graduada em MBA Executivo e Gestão pela Fundação Getúlio Vargas e atua no mercado de seguros desde 2006, com passagens por grandes corretoras e seguradoras, com foco na área comercial. A executiva destacou que sua experiência pode contribuir para fortalecer a presença da BVIX na região, com foco em relacionamento, geração de valor e ampliação de resultados sustentáveis.

“Acredito que, com minha vivência de mercado e forte atuação comercial, poderei colaborar com a construção de parcerias sólidas, identificando oportunidades de negócios e impulsionando o desempenho regional, de acordo com os objetivos da BVIX. Estou motivada para contribuir ativamente com conexões estratégicas e evoluir com a empresa”, afirma.

Para Valéria Nogueira, Brasília é um polo estratégico para a seguradora não apenas por sua relevância política, mas também pela capacidade de consumo e pela posição geográfica privilegiada, funcionando como ponto de apoio para expansão regional. “Investir na região contribui para novas parcerias, crescimento sustentável e diversificação da carteira de clientes. A Cristiane traz uma importante força comercial e proximidade com nossos corretores e clientes”, conclui.