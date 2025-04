Grupo Valy quer impulsionar corretoras no interior de SP

EXCLUSIVO – Sediado em Limeira, o Grupo Valy é uma aliança formada por nove corretoras de seguros do interior de São Paulo. Juntas, essas empresas somam mais de R$50 milhões em produção de seguros massificados, como auto, vida e residencial. A missão do grupo é impulsionar o crescimento e a excelência dos serviços das corretoras associadas, fortalecendo sua competitividade e inovação na região.​

Desde 2018, as corretoras que integram o Grupo Valy já colaboravam de maneira informal, compartilhando experiências e atuando em conjunto em diversas frentes. No entanto, seus representantes reconheceram que o amadurecimento dessa parceria ao longo dos anos evidenciou a necessidade de dar um passo adiante. Com isso, decidiram estruturar formalmente o grupo, profissionalizando sua atuação e ampliando as possibilidades de crescimento.

“O Grupo Valy representa uma união estratégica que apoia e impulsiona corretoras de seguros, convertendo desafios em possibilidades e estimulando um crescimento contínuo e sólido. Nossa trajetória começou em 2018, com uma relação colaborativa e informal entre corretoras de seguros do interior paulista, baseada na troca de experiências e apoio mútuo. Com o passar dos anos, esse vínculo amadureceu, novas corretoras se integraram e, em 2025, decidimos profissionalizar nossa atuação. Assim nasceu oficialmente o Grupo Valy, com CNPJ próprio, identidade definida e uma equipe estruturada. Nosso objetivo é claro: impulsionar o crescimento e a qualificação das corretoras que fazem parte do grupo, promovendo inovação, eficiência e desenvolvimento contínuo”, afirma o presidente do grupo, Frederico Leopoldo.

Com o objetivo de testar a comercialização de novos produtos oferecidos por seguradoras parceiras, o grupo usufrui de um laboratório de vendas. A proposta é avaliar a aceitação desses produtos no mercado e identificar quais soluções têm maior potencial de adesão por parte dos clientes. O processo é conduzido em conjunto pelas corretoras, que compartilham os resultados das experiências e discutem possíveis ajustes nas abordagens comerciais. A iniciativa também busca organizar a entrada de novas ofertas, diante da grande quantidade de produtos disponíveis pelas seguradoras, e apoiar as corretoras no processo de adaptação às demandas do setor.

“O laboratório de vendas é um ambiente experimental criado para ajudar as corretoras de seguros a explorar novos produtos. Muitas seguradoras oferecem uma grande variedade de opções, mas os corretores nem sempre vendem todos os produtos devido à falta de conhecimento, treinamento ou ferramentas. O laboratório permite que o corretor experimente novos produtos em um ambiente seguro, e, se a venda for bem-sucedida, ele pode expandir essa oferta e explorar novos mercados dentro da corretora”, ressalta o executivo.

A empresa tem uma meta ousada que busca triplicar o seu número de corretoras associadas até o final do ano, porém mais do que aumentar sua quantidade, o grupo prioriza a qualidade de seus aliados. Por isso, para adentrar a entidade será necessário o crivo da diretoria que, além do presidente, é composta por outros três executivos.

“Nosso objetivo é chegar a 25 corretoras até o final do ano, quase triplicando o número atual. Mais do que quantidade, buscamos qualidade, considerando o perfil dos sócios, o momento da corretora, sua produção e as seguradoras com as quais trabalham. Com essa expansão, estimamos ultrapassar R$50 milhões em produção anual e, mantendo a média, alcançar até R$150 milhões com 25 corretoras. A estratégia é crescer com consistência, unindo volume e relevância no mercado”, conclui.