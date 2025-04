“Bom de MAPFRE”: campanha destaca vínculo com o público

A MAPFRE estreia sua nova campanha institucional inspirada no conceito “Bom de MAPFRE”, que celebra a relação próxima e afetiva da marca com seus clientes. A proposta do novo filme publicitário (disponível aqui) é mostrar a presença da seguradora na vida dos brasileiros, valorizando histórias cotidianas. Com assinatura da agência JONES, a campanha tem como objetivo ressaltar que ser ‘Bom de MAPFRE’ é ter proteção, tranquilidade e suporte nos momentos importantes da vida.



“Neste ano, optamos por ir além de uma comunicação comercial. O ‘Bom de MAPFRE’ é sobre estar presente na jornada das pessoas, muitas vezes de forma discreta, mas sempre com um papel fundamental. É aquele suporte que permite seguir em frente com mais confiança, seja em momentos de planejamento, imprevistos ou realizações”, afirma a diretora de comunicação e marketing da MAPFRE, Tatiana Cerezer.



A campanha traz uma série de peças para TV aberta e fechada, rádio e canais digitais, com cenas do cotidiano, como o cuidado com a casa, a segurança de dirigir tranquilo e a proteção à família. Além disso, o futebol também tem seu espaço na campanha, com referências à CONMEBOL Libertadores, competição patrocinada pela companhia. A ideia é associar o futebol aos momentos de alegria e emoção que fazem parte da vida e que a MAPFRE quer ajudar a proteger.



“A campanha traz um olhar muito próximo e verdadeiro, porque traduz a essência da MAPFRE com cuidado, proximidade e disponibilidade. O conceito nasceu da escuta atenta dos nossos clientes e parceiros e, identificamos que, mais do que vender apólices, a MAPFRE faz parte de conquistas, superações e histórias reais. Essa campanha traduz de maneira afetiva e verdadeira o papel da nossa marca na vida das pessoas”, comenta o CEO da MAPFRE, Felipe Nascimento.



O posicionamento também reflete o propósito global da companhia de estar cada vez mais próxima das necessidades dos clientes, com soluções multiproduto, como seguro auto, vida, residencial, rural, entre outros, além de atendimento humanizado.



“A campanha ‘Bom de MAPFRE’ é resultado de um processo de imersão profunda que a JONES tem com a marca. Ao longo desse último ano, construímos uma relação de parceria sólida e próxima com a MAPFRE, o que nos permite compreender com precisão suas necessidades e propósitos. Essa proximidade foi essencial para desenvolver uma campanha que traduz com sensibilidade o posicionamento da companhia e reforça sua presença na vida dos brasileiros. Trouxemos uma linguagem afetiva, inspirada na brasilidade e nas histórias reais das pessoas, para mostrar que estar com a MAPFRE é ter apoio nos momentos que realmente importam”, afirma o CEO da agência JONES, Marcelo Chianello.



As peças da campanha serão veiculadas ao longo dos próximos meses em todo o Brasil em TV aberta, fechada, rádio, Youtube e mídia programática na internet, com foco em ampliar a lembrança de marca e reforçar os atributos de expertise, confiabilidade e proximidade.