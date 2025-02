Zurich quer fazer base de corretores crescer

EXCLUSIVO – Ao completar 14 anos de atuação na Zurich, Marcio Benevides, vice-presidente Comercial da companhia, acredita que os profissionais corretores de seguros estão passando por um momento de renovação da forma de atuação e também de sua mentalidade.

A seguradora possui hoje em sua base de distribuição cerca de 15 mil corretores. Eles são atendidos em três bases diferentes: em uma das 27 filiais físicas, através de uma das 80 assessorias ou ainda na filial digital. Benevides conta que quando a empresa decidiu fazer a expansão geográfica da sua operação, em 2022, ela se prontificou a ir onde o corretor estivesse. “Nós optamos por ser uma seguradora simples e fluída para sermos a escolha do corretor de seguros”.

Par ao executivo, além do preço e das condições do contrato, o atendimento que o corretor de seguros recebe da seguradora faz toda a diferença na hora dele escolher com quem vai trabalhar. “Por isso, precisamos realizar o atendimento ao corretor da forma que ele deseja, seja no meio digital ou presencial. Nossa proposta de valor é sermos a melhor seguradora para o corretor”, conta Benevides.

Para ele, essa missão só é possível graças aos colaboradores da seguradora. “A Zurich tem muito cuidado com o colaborador. É uma empresa acolhedora, que busca resultado sustentável e também produtos sustentáveis”, comemora o executivo.

Mais do que aumentar a sua base de corretores para 27 mil profissionais, a seguradora quer aumentar sua participação nos negócios dos corretores de seguros. “Estamos presentes em 100% do território nacional e, em 2024, crescemos 13% no seguro de automóvel em relação à 2023. No mesmo período e carteira, o mercado não passou de 2,5%”, comemora Benevides.

Em nível global, a Zurich assumiu o papel da sustentabilidade, tanto na forma com que lida com seus colaboradores como em relação aos produtos que comercializa. O seu compromisso pode ser observado em uma nova linha de produtos, que vai desde o seguro para carros elétricos, com coberturas diversificadas, até o descarte ecológico de produtos de linha branca ou celulares. “Vamos renovar a roupagem dos produtos através da sustentabilidade”, antecipa Benevides.

Para ele, este compromisso da Zurich também atende a uma nova visão dos corretores de seguros, que já olham para as seguradoras observando a forma como elas interagem com a sociedade. “O perfil do mercado de seguros está mudando. Aos poucos, pessoas jovens começam a se interessar por seguros e os novos corretores já se preocupam também com a continuidade do seu próprio negócio. Estamos evoluindo”, conclui Benevides.

Kelly Lubiato