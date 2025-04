Crawford anuncia novo head de Marine no Brasil

Crawford anunciou hoje a nomeação de Amábyle Nappi como Head of Marine no Brasil. Esta contratação estratégica reforça o compromisso da empresa em expandir suas operações em transporte nacional (Embarcador, RCTR-C, RCF-DC, Casco Marítimo, RC Operador Portuário, STP, entre outras modalidades) e elevar os níveis de serviços em todo o setor marítimo brasileiro.

Amábyle traz uma carreira sólida dedicada no setor de transportes com passagens por seguradoras e corretoras internacionais, como RSA, Chubb e AON exercendo funções de negócios, subscrição e atendimento de sinistros, com foco na otimização de processos e procedimentos para melhorar a experiência do serviço ao cliente. Seu profundo conhecimento do mercado brasileiro e internacional serão fundamentais para aprimorar a entrega dos serviços para os cliente locais e, ainda, solidificar a nossa posição como uma empresa especializada em regulação de sinistros de transportes.

“Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Amábyle em nossa equipe de liderança”, disse Eduardo Ribeiro, Country Manager Brasil. “Sua vasta experiência e visão estratégica são exatamente o que precisamos para impulsionar a inovação e elevar nossos padrões de serviço no Brasil. Estamos particularmente orgulhosos de reconhecer e capacitar a liderança feminina dentro de nossa organização, reconhecendo as contribuições inestimáveis que as mulheres trazem para nossa indústria.”

Em seu novo cargo, ela será responsável por: elevar os níveis de serviço: impulsionar iniciativas para melhorar a satisfação do cliente e simplificar os processos operacionais, garantindo uma entrega de serviço contínua e confiável; fortalecer a integração internacional, promovendo a colaboração entre as operações brasileiras e a rede global da Crawford para aprimorar a eficiência geral e o alinhamento de serviços; e impulsionar a inovação com a implementação de novas tecnologias e melhores práticas para modernizar as operações marítimas e manter uma vantagem competitiva.

“A Crawford está comprometida em atender às necessidades em evolução do mercado de transportes brasileiro”, afirmou Amábyle. “Estou animada para me juntar a uma equipe que valoriza a inovação e a excelência em serviços, e estou ansiosa para trabalhar em colaboração com meus colegas e pares. Um desafio fundamental que abraço é melhorar substancialmente a área de transporte nacional, garantindo que superemos as expectativas de nossos clientes.”