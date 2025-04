Porto Seguro amplia campanha de seguro residencial

Com o objetivo de ampliar sua presença nessas regiões, a Porto Seguro anuncia, neste mês de abril, uma campanha regionalizada voltada à expansão do seguro residencial. A iniciativa contempla os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, com condições comerciais diferenciadas e descontos de até 30% para a contratação por tempo limitado.

Os descontos contemplam as soluções do portfólio de seguro residencial: Residencial Habitual (residência de moradia), Veraneio (imóveis de temporada) e Premium (residências de alto padrão).

Em Minas Gerais, a oferta estará disponível entre os dias 14 e 30 de abril. Já nos demais estados — MT, MS, GO e DF —, a campanha ocorrerá entre 21 e 30 de abril.

“Acreditamos no potencial dessas regiões, que são estratégicas para a Porto Seguro. Contamos com uma forte presença de corretores parceiros nesses estados, profissionais que conhecem bem as necessidades locais e conseguem orientar os clientes de forma personalizada. Nosso objetivo com essa campanha é reforçar ainda mais essa presença, oferecendo condições especiais que facilitem o acesso à proteção residencial”, afirma Jarbas Medeiros, Diretor de Ramos Elementares e Vida da Porto Seguro.

Entre os principais destaques estão as condições comerciais diferenciadas para cada tipo de seguro:



Seguro Residencial Premium:

o Até 30% de desconto, sendo:

o 15% off na contratação do seguro;

o Descontos adicionais para contratos com vigência de 2 ou 3 anos com até 10% off;

o 5% de desconto extra e pagamento em até 36x sem juros com cartão Porto;

o Parcelamento em até 10 vezes sem juros em cartões de outras bandeiras.



Seguro Residencial Habitual e Veraneio:

o Até 25% de desconto, sendo:

o 10% off na contratação do seguro;

o Descontos adicionais para contratos com vigência de 2 ou 3 anos com até 10% off;

o 5% de desconto extra e pagamento em até 36x sem juros com cartão Porto;

o Parcelamento em até 10 vezes sem juros em cartões de outras bandeiras.



Vantagens do Seguro Residencial da Porto Seguro

Com mais de 20 coberturas disponíveis, os seguros residenciais da Porto Seguro oferecem proteção tanto à estrutura do imóvel quanto aos bens da residência, além de contar com serviços emergenciais 24h, como encanador, chaveiro e eletricista, e benefícios do programa de relacionamento Porto Plus, programa que proporciona descontos exclusivos em gastronomia, lazer, eletrônicos, decoração com parceiros exclusivos.

A contratação do seguro residencial Habitual, Veraneio e Premium é feita exclusivamente por meio de corretores que podem identificar o plano ideal de acordo com as necessidades de cada cliente. São mais de 37 mil corretores parceiros distribuídos pelo Brasil.



Desafio para o corretor

O desafio também oferece vantagens exclusivas para os corretores, como a possibilidade de acelerar suas vendas, acumular ainda mais pontos na campanha Fecha com a Porto e ganhar a experiência exclusiva da 1ª etapa, ingresso para curtir o The Town. Além disso, os parceiros também podem aprimorar o conhecimento sobre os produtos por meio de trilhas educacionais da PortoEduc e otimizar seu desempenho comercial por meio das ferramentas de apoio, como a gestão de oportunidades com leads propensos e a PROMODIGITAL para a divulgação das vendas.