Fundación Mapfre oferece bolsas de pesquisa de até €30 mil

A Fundación Mapfre está com inscrições abertas para o Auxílio à Pesquisa Ignácio H. de Larramendi, uma iniciativa internacional que oferece financiamento de até 30 mil euros para projetos científicos. Podem participar pesquisadores individuais ou equipes de pesquisa associadas a universidades, hospitais, empresas ou centros de estudos, bem como profissionais independentes.

Na área de Promoção da Saúde, o programa oferece até 30 mil euros por projeto para pesquisas sobre prevenção da obesidade, atividade física, saúde emocional, educação em manobras de emergência, gestão da saúde e longevidade. Já na área de Seguros e Previdência Social, o auxílio chega a 15 mil euros e contempla estudos sobre riscos emergentes, novas tecnologias aplicadas ao mercado segurador, previdência social (poupança, investimentos, aposentadoria) e economia sênior (economia da longevidade).

Pesquisas apoiadas pelo programa já contribuíram para ampliar o conhecimento sobre temas de grande relevância social. Um dos estudos brasileiros contemplados investigou como seguros e microsseguros podem favorecer a inclusão financeira e social de populações de baixa renda na América Latina, demonstrando o potencial da pesquisa para gerar soluções aplicáveis aos desafios do cotidiano.

“O apoio da Fundación Mapfre à pesquisa reafirma nosso compromisso com a produção de conhecimento capaz de gerar impacto social. Acreditamos que investir em pesquisadores é incentivar soluções que contribuam para melhorar a qualidade de vida das pessoas e ampliar a proteção social”, afirma Fátima Lima, representante da Fundación Mapfre no Brasil.

A pesquisa “Seguros e microsseguros na América Latina: oportunidades a partir de um estudo exploratório brasileiro”, conduzida pela pesquisadora brasileira Claudia D’Ipolitto de Oliveira Sciré, analisou como adaptar produtos securitários às necessidades de famílias de baixa renda.

“O fomento da Fundación Mapfre foi um divisor de águas para conseguirmos mapear a fundo as reais demandas de proteção social dessas famílias. O estudo mostrou que a inclusão financeira vai além da bancarização e que essas populações valorizam soluções que ofereçam benefícios concretos em seu dia a dia, como telemedicina e assistência básica à saúde”, destaca Claudia D’Ipolitto, pesquisadora beneficiada pelo programa.

As inscrições estão abertas até às 9h (horário de Brasília) do dia 22 de outubro de 2026. Os projetos podem ser enviados em português, espanhol ou inglês e deverão ser concluídos em até 12 meses após a assinatura do protocolo de aceitação.