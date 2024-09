Curso ensina gerenciamento de riscos para corretores de seguros

Segunda, dia 16 de setembro, é o último dia para efetuar inscrição para a primeira turma da Certificação em gerenciamento de riscos para corretores de seguros, o curso avançado da Escola de Negócios e Seguros (ENS) que será coordenado por Evandro Baptistini. O programa foi idealizado para capacitar corretores de seguros a identificar e mitigar riscos empresariais de forma estratégica e eficaz, garantindo a proteção financeira de seus clientes e potencializando seus próprios ganhos.

A certificação inédita explora os desafios e perspectivas que moldam o setor de seguros, abordando conceitos relevantes como regulação, responsabilidades associadas e oportunidades emergentes nas áreas de sustentabilidade e gestão de riscos.

“Nosso objetivo é preparar os corretores de seguros para avaliar de maneira precisa os riscos enfrentados por empresas de diferentes portes. Não se trata apenas de oferecer seguros, mas de entender profundamente o negócio dos clientes e suas perspectivas”, afirma Baptistini.

Turma confirmada

Com carga de 28 horas, o curso combinará teoria e prática ao utilizar estudos de caso e depoimentos de especialistas, a fim de proporcionar uma formação completa e atualizada. As aulas serão ministradas na modalidade on-line ao vivo e começam dia 17 de setembro. A ENS oferece condições especiais aos interessados, com o investimento podendo ser parcelado no cartão de crédito em 10 vezes de R$ 125,00, ou pago à vista via Pix. Há ainda desconto de 10% para matrículas efetuadas até 16 de setembro, à vista, reduzindo o valor total para R$ 1.125,00.

As inscrições podem ser feitas no site https://www.ens.edu.br/qualificacoes/certificacao-em-gerenciamento-de-riscos-para-corretores-de-seguros e outras informações podem ser obtidas pelo e-mail inscricao@ens.edu.br.