EXCLUSIVO – Ampliar a possibilidade de pequenos e médios corretores de seguros terem acesso aos produtos de ponta do mercado é o objetivo da Mescla Brokers, uma ferramenta que propicia aos profissionais acesso online a sete produtos de seguros e assistências de grandes seguradoras.

O seu trabalho é complementar ao de assessorias de seguros, pois permite a elas distribuir estes produtos aos corretores cadastrados, oferecendo ganhos adicionais para todas as partes da operação.“Todos os corretores podem ter acesso à Mescla Brokers, porém entendemos que a plataforma vai agradar mais aos micro e pequenos corretores, que de alguma forma não recebem um bom atendimento por parte das seguradoras devido aos pequenos volumes de produção”, explica Vinicius Wandenkolk, sócio-fundador da Mescla.

Para ultrapassar a barreira dos cadastros das seguradoras, os corretores podem aderir à plataforma da Mescla Brokers via whatsapp e, de imediato, eles já podem iniciar suas vendas. Nesta plataforma os corretores encontrarão produtos diferenciados que não estão nas prateleiras das seguradoras, jornada 100% online, desde a apresentação do produto, cotação, pagamento da 1ª parcela e emissão do Certificado/Apólice de Seguro ou Assistência. “A jornada toda, desde a escolha do produto, cotação e fechamento não demora mais do que 4 minutos”, garante Wandenkolk.

Outra vantagem, citada pelo fundador da empresa, é o comissionamento pela venda dos seguros e assistências: todos os produtos estão dosados com comissão mensal e recorrente de 20%. “Queremos ser mais um canal de distribuição das seguradoras e empresas de assistências, fugindo do mundo de massificados onde, infelizmente, os seguros na sua maioria são vendidos sem a presença do corretor profissional de seguros”, lamenta.

Para utilizar a plataforma, o corretor de seguros deve aderir ao serviço, pagando uma assinatura mensal de R$ 49,90 para ter acesso aos sete produtos da plataforma. “Para as assessorias há um baseline (mensalidade fixa mensal) em torno de R$ 400,00 a R$ 2.000,00, mas podemos discutir esse valor de acordo com o volume de vendas projetado e a carteira de corretores que será atendida”, antecipa Wandenkolk.

Vendas e comissões

O lançamento da Mescla Brokers aconteceu há poucas semanas e ela já atende uma grande assessoria em SP, além de 55 corretores que se cadastraram e já estão comercializando através da plataforma. “Nosso objetivo é crescer de forma organizada, iniciando pelo Estado de SP e logo em seguida para os demais estados da região Sudeste. Porém, corretores de qualquer parte do Brasil podem aderir à plataforma, pois todos os nossos produtos tem atendimento nacional”, destaca o executivo.

Os relatórios de comissão das vendas dos corretores de seguros podem ser acessados online. No dashboard de vendas o corretor enxerga suas vendas por produto, valores a receber, notas fiscais a emitir etc. “Os pagamentos das comissões, em um primeiro momento, serão feitos uma vez ao mês, mas temos planejamento para tornar esse fluxo semanal, condicionado a um volume mínimo de vendas”, antecipa Wandenkolk.

Ao adquirir qualquer produto da plataforma, o segurado tem acesso à Área do Cliente e pode fazer a gestão de seus contratos, avisar sinistros, pedir atendimento de assistências, cancelar a apólice e tudo o que for necessário.

“Obviamente que o corretor que efetuou a venda também pode acompanhar esse processo, porém toda a plataforma foi concebida para que este mesmo corretor não tenha de perder tempo com atividades operacionais desnecessárias, liberando-o a vender cada vez mais”, completa Wandenkolk.