Zurich Seguro anuncia nova campanha Vida Mais PME

A Zurich Seguros está dando início a uma nova edição da campanha Vida Mais PME. A ação, que vai até o dia 31 de julho, visa valorizar a atuação dos parceiros e ampliar as oportunidades de negócios no segmento de pequenas e médias empresas.

Através da campanha, a Zurich oferecerá bonificação diferenciada, com comissão adicional que pode chegar até R$ 1.000,00 por apólice e agenciamento extra para novas apólices em que o faturamento mensal supere R$ 2.000,00, independentemente da quantidade de apólices.

“A campanha é uma oportunidade para que os corretores ampliem sua carteira com um produto competitivo e, ao mesmo tempo, sejam reconhecidos financeiramente por isso. Nosso papel é apoiar o corretor com ferramentas que agreguem valor ao seu atendimento e impulsionem suas vendas”, afirma Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da Zurich Seguros. “O seguro Vida PME é uma peça estratégica para ajudar as empresas a cuidarem de seus colaboradores e se manterem competitivas, principalmente na atração e retenção de talentos”, conclui.

Além da campanha, a Zurich reforça novidades implementadas recentemente no produto Vida PME, que visam tornar o processo de contratação ainda mais ágil e ampliar o potencial de atuação dos corretores. Entre elas, destacam-se o novo cotador, com jornada de contratação 100% digital, completa e intuitiva, incluindo assinatura eletrônica, emissão da apólice em D+1 para as propostas assinadas eletronicamente e sem pendências, e a ampliação do número de vidas cobertas para até 1.000 vidas.

“Além disso, flexibilizamos as regras de aceitação, com o intuito de atender melhor às necessidades dos clientes. As alterações visam se adequar à realidade das empresas brasileiras, além de proporcionar maior facilidade na contratação e benefícios aos funcionários das empresas clientes. Tudo isso tem tornado o processo de adesão mais simples e acessível”, explica Daniela Cruz, superintendente de Vida, Previdência e Capitalização da Zurich Seguros.

O Zurich Vida Empresa PME oferece cobertura para morte e invalidez, proteção para cônjuge e filhos, cesta natalidade, entre outras coberturas, além de acesso gratuito ao app LiveWell, que reúne ferramentas e conteúdos voltados ao bem-estar físico e emocional dos segurados.