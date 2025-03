Bradesco apresenta exposição homenageando Paulo Gustavo

O legado de Paulo Gustavo, ganha uma homenagem especial no MAC Niterói. A partir de 30 de março, a exposição “RIR, UM ATO DE RESISTÊNCIA” convida o público a celebrar sua genialidade.

Cinco galerias narram sua trajetória por meio de peças de arte de sua coleção pessoal, figurinos icônicos, fotografias e a exibição de um curta-metragem. Idealizado pela família, com Thales Bretas à frente do projeto, a exposição possui curadoria de Nicolas Martin Ferreira e co-curadoria de Juliana Cintra. A exposição é apresentada pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros, com patrocínio da Globo e Multishow.

“A cultura é um poderoso agente de transformação e conexão social. O apoio à exposição ‘Rir é um ato de resistência’, que faz parte do calendário de 2025 do Circuito Cultural Bradesco Seguros, reflete a nossa valorização da arte brasileira e de seu legado, fato que é motivo de satisfação e orgulho para o Grupo”, declara Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.